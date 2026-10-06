Польща підняла літаки через РФ та помилилася з тривогою

Політ винищувача F-16 польських ВПС. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

Урядовий центр безпеки Польщі випадково розіслав сповіщення про загрозу на захід країни замість сходу. Помилка сталася на тлі підняття польської авіації через удари Росії по Україні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву, яку оприлюднив Офіційний профіль Урядового центру безпеки.

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Польща випадково оголосила повітряну тривогу не там, де потрібно

Чергова масована атака російських військ по території України змусила збройні сили Польщі вжити заходів безпеки та підняти в небо власну бойову авіацію.

Але з оголошенням повітряної тривоги в Польщі сталася плутанина. Мешканці східного Люблінського воєводства мали отримати офіційне повідомлення про можливу небезпеку. Однак через технічну помилку в системі попередження надійшло зовсім в іншу частину країни.

Сповіщення про тривогу. Фото: скриншот

Сповіщення помилково розіслали людям, які перебувають на заході Польщі — у Любуському воєводстві. Представники Урядового центру безпеки вже відреагували на цей збій, визнали факт надсилання повідомлень не за адресою та офіційно перепросили за плутанину.

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Заява про помилкову тривогу. Фото: скриншот

Новини.LIVE інформували, що Варшава продовжує посилювати східний фланг оборони. Так у Люблінському воєводстві розширюють підрозділи 18-ї механізованої дивізії, авіаційну академію в Дембліні та гелікоптерну базу в аеропорту Свідника.

Разом із цим польська сторона запропонувала побудувати на своїй території завод із виготовлення ракет до комплексів Patriot, якщо Київ отримає необхідну виробничу ліцензію від Вашингтона.

Водночас усередині країни спалахнула чергова політична суперечка навколо безпекових питань. В адміністрації президента Кароля Навроцького виступили з критикою на адресу прем'єра Дональда Туска та очільника МЗС Радослава Сікорського, закликавши урядовців не спекулювати на темі російської військової загрози та не використовувати тривогу громадян у власних політичних цілях.