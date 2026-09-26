Дональда Туска звинуватили у спекуляціях на темі РФ

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

У президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували прем'єр-міністра Дональда Туска через його заяви щодо можливої загрози з боку Росії. Представник президентської адміністрації Марцін Пшидач заявив, що політики не повинні використовувати побоювання поляків щодо РФ для політичних цілей. Також у команді Навроцького розкритикували заяви глави МЗС Польщі Радослава Сікорського.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polsat News.

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У Навроцького розкритикували Туска

Представник Канцелярії президента Польщі Марцін Пшидач заявив, що Дональд Туск має відповідальніше ставитися до своїх публічних заяв щодо Росії. За його словами, польські політики не повинні використовувати побоювання суспільства щодо можливої загрози з боку РФ для досягнення політичних цілей.

Польський прем'єр неодноразово говорив про можливість російської атаки на територію НАТО та необхідність підготовки до такого сценарію. Водночас Туск наголошував, що наразі немає ознак підготовки Росії до повномасштабного вторгнення в Польщу.

Пшидач, коментуючи заяви глави уряду, окремо наголосив, що не варто використовувати страхи поляків перед Росією для отримання політичних балів.

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"Не можна спекулювати на страхах поляків і використовувати Росію для отримання політичних балів", – заявив представник президента.

У Навроцького розкритикували Сікорського

Критика з боку представника адміністрації президента стосувалася не лише Дональда Туска. У Навроцького також незадоволені заявами міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського щодо можливої загрози з боку РФ.

Марцін Пшидач звинуватив обох політиків у використанні питань безпеки у внутрішніх політичних суперечках. Він заявив, що Туск і Сікорський можуть використовувати тему безпеки для привернення уваги до себе, а не до проблем.

"Я боюся, що пан міністр Сікорський та пан прем’єр-міністр Туск починають грати цією темою безпеки, щоб привернути увагу до себе, а не до проблем", — зазначив він.

Також представник президента застеріг Туска від використання ситуації навколо можливої російської загрози для власних цілей. Пшидач зазначив, що надмірне використання цієї теми може, на його думку, призвести до байдужості людей до подібних попереджень.

"Я лише застерігаю пана прем’єр-міністра від бажання використовувати цю ситуацію для своїх цілей, бо якщо він переборщить, то люди в якийсь момент стануть байдужими і, справді, коли з’явиться загроза, вони або не зреагують, або проігнорують попередження прем’єр-міністра", — додав посадовець.

У Польщі обговорюють загрозу з боку РФ

Водночас у Польщі тривають дискусії щодо рівня російської загрози та необхідності посилення безпеки країни. Заяви Туска пролунали на тлі повідомлень про можливі провокації з боку РФ щодо країн НАТО.

Раніше польський прем'єр заявляв, що Росія може спробувати перевірити готовність НАТО до реагування на потенційну атаку. Його слова стали предметом політичної дискусії всередині Польщі.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Туск розкритикував допис Навроцького про можливу втрату польських територій. Прем’єр закликав президента видалити публікацію та заявив, що Польща не планує відмовлятися від своєї території. Навроцький пояснив, що його слова стосувалися історичних подій 17 вересня 1939 року.

Новини.LIVE також писали, що Польща посилила моніторинг безпекової ситуації після російських ударів поблизу її кордону. Прем’єр Дональд Туск заявив, що найближчими тижнями та місяцями Росія може посилити атаки. Він не виключив, що ескалація може зачепити й територію Польщі.