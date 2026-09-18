Навроцький заявив про можливу втрату території Польщі — Туск відреагував

Кароль Навроцький. Фото: Mikołaj Bujak/KPRP

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск 17 вересня відреагував на допис президента країни Кароля Навроцького про можливу втрату польської території. Глава уряду закликав президента видалити публікацію, яку канцелярія Навроцького оприлюднила в соцмережі X у річницю вторгнення СРСР до Польщі у 1939 році.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Допис Кароля Навроцького

17 вересня Канцелярія президента Польщі опублікувала слова Кароля Навроцького про історичну можливість втрати частини території країни.

"Ми — народ, який може втратити територію, але ніколи не втратить душу; ми можемо віддати територію, але ніколи не віддамо нашу Батьківщину", — йдеться в дописі президента.

Допис Канцелярії президента Польщі. Фото: скриншот

Реакція Дональда Туска

Дональд Туск закликав Кароля Навроцького прибрати публікацію. Прем’єр заявив, що Польща не планує відмовлятися від своєї території.

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Допис Дональда Туска. Фото: скриншот

Президент Польщі у відповідь пояснив, що його слова стосувалися подій минулого. Навроцький наголосив на значенні дати 17 вересня та подіях 87-річної давнини.

Допис Кароля Навроцького. Фото: скриншот

Туск попередив про можливі атаки Росії

Того ж дня Дональд Туск виступив у Сеймі Польщі та заявив, що, за даними спецслужб, Росія може готувати гібридні удари безпілотниками та ракетами по країнах, які підтримують Україну, зокрема Польщі.

"Ці потенційні удари матимуть так званий випадковий характер і будуть спрямовані на те, щоб паралізувати або принаймні послабити рішучість країн НАТО задіяти відповідні положення Альянсу в разі агресії проти одного з його членів", — заявив Туск.

За словами прем’єра, такі атаки можуть збігтися з політичними змінами в окремих європейських країнах. Він також заявив, що Росія може розраховувати на прихід до влади сил, які виступатимуть під гаслами миру, але водночас закликатимуть до припинення підтримки України.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що Польща переходить на посилений режим моніторингу безпекової ситуації після двох російських ударів поблизу українсько-польського кордону. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава готується до можливого загострення ситуації.

Також Новини.LIVE писали про те, що Дональд Туск заявив, що країна готується до ймовірних атак Росії по пунктах пропуску на кордоні з Україною. Політик наголосив, що вся Європа та безпосередньо Польща мають бути готові до будь-яких сценаріїв розвитку подій на східному фланзі НАТО.