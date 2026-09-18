Навроцкий заявил о возможной потере территории Польши — Туск отреагировал

Кароль Навроцкий. Фото: Миколай Буяк/KPRP

Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 сентября отреагировал на пост президента страны Кароля Навроцкого о возможной потере польской территории. Глава правительства призвал президента удалить публикацию, которую канцелярия Навроцкого обнародовала в социальной сети X в годовщину вторжения СССР в Польшу в 1939 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сообщение Кароля Навроцкого

17 сентября Канцелярия президента Польши опубликовала слова Кароля Навроцкого об исторической возможности потери части территории страны.

"Мы — народ, который может потерять территорию, но никогда не потеряет душу; мы можем отдать территорию, но никогда не отдадим нашу Родину", — говорится в посте президента.

Сообщение Канцелярии президента Польши. Фото: скриншот

Реакция Дональда Туска

Дональд Туск призвал Кароля Навроцкого удалить публикацию. Премьер заявил, что Польша не планирует отказываться от своей территории.

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Сообщение Дональда Туска. Фото: скриншот

Президент Польши в ответ объяснил, что его слова касались событий прошлого. Навроцкий подчеркнул значение даты 17 сентября и событий 87-летней давности.

Сообщение Кароля Навроцкого. Фото: скриншот

Туск предупредил о возможных атаках России

В тот же день Дональд Туск выступил в Сейме Польши и заявил, что, по данным спецслужб, Россия может готовить гибридные удары беспилотниками и ракетами по странам, поддерживающим Украину, в частности по Польше.

"Эти потенциальные удары будут носить так называемый случайный характер и будут направлены на то, чтобы парализовать или, по крайней мере, ослабить решимость стран НАТО применить соответствующие положения Альянса в случае агрессии против одного из его членов", — заявил Туск.

По словам премьера, такие атаки могут совпасть с политическими изменениями в отдельных европейских странах. Он также заявил, что Россия может рассчитывать на приход к власти сил, которые будут выступать под лозунгами мира, но в то же время призывать к прекращению поддержки Украины.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что Польша переходит на усиленный режим мониторинга ситуации с безопасностью после двух российских ударов вблизи украинско-польской границы. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава готовится к возможному обострению ситуации.

Также Новини.LIVE писали о том, что Дональд Туск заявил, что страна готовится к вероятным атакам России по пунктам пропуска на границе с Украиной. Политик подчеркнул, что вся Европа и непосредственно Польша должны быть готовы к любым сценариям развития событий на восточном фланге НАТО.