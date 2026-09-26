Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня В Польше обвинили Туска в спекуляциях на угрозе со стороны РФ

В Польше обвинили Туска в спекуляциях на угрозе со стороны РФ

Ua ru
26 сентября 2026 08:03
Дональда Туска обвинили в спекуляциях на теме РФ
Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали премьер-министра Дональда Туска за его заявления о возможной угрозе со стороны России. Представитель президентской администрации Марцин Пшидач заявил, что политики не должны использовать опасения поляков в отношении РФ в политических целях. Также в команде Навроцкого раскритиковали заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

Реклама

В команде Навроцкого раскритиковали Туска

Представитель Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Дональд Туск должен более ответственно относиться к своим публичным заявлениям в отношении России. По его словам, польские политики не должны использовать опасения общества относительно возможной угрозы со стороны РФ для достижения политических целей.

Польский премьер неоднократно говорил о возможности российского нападения на территорию НАТО и необходимости подготовки к такому сценарию. В то же время Туск подчеркивал, что пока нет признаков подготовки России к полномасштабному вторжению в Польшу.

Пшидач, комментируя заявления главы правительства, отдельно подчеркнул, что не стоит использовать страхи поляков перед Россией для получения политических очков.

Читайте также:

"Нельзя спекулировать на страхах поляков и использовать Россию для получения политических очков", — заявил представитель президента.

Навроцкий раскритиковал Сикорского

Критика со стороны представителя администрации президента касалась не только Дональда Туска. В окружении Навроцкого также недовольны заявлениями министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной угрозе со стороны РФ.

Марцин Пшидач обвинил обоих политиков в использовании вопросов безопасности во внутренних политических спорах. Он заявил, что Туск и Сикорский могут использовать тему безопасности для привлечения внимания к себе, а не к проблемам.

"Я боюсь, что господин министр Сикорский и господин премьер-министр Туск начинают играть на этой теме безопасности, чтобы привлечь внимание к себе, а не к проблемам", — отметил он.

Также представитель президента предостерег Туска от использования ситуации вокруг возможной российской угрозы в своих целях. Пшидач отметил, что чрезмерное использование этой темы может, по его мнению, привести к безразличию людей к подобным предупреждениям.

"Я лишь предостерегаю господина премьер-министра от желания использовать эту ситуацию в своих целях, потому что если он переборщит, то люди в какой-то момент станут равнодушными и, действительно, когда появится угроза, они либо не отреагируют, либо проигнорируют предупреждение премьер-министра", — добавил чиновник.

В Польше обсуждают угрозу со стороны РФ

В то же время в Польше продолжаются дискуссии об уровне российской угрозы и необходимости усиления безопасности страны. Заявления Туска прозвучали на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны РФ в отношении стран НАТО.

Ранее польский премьер заявлял, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО к реагированию на потенциальную атаку. Его слова стали предметом политической дискуссии внутри Польши.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Туск раскритиковал пост Навроцкого о возможной потере польских территорий. Премьер призвал президента удалить публикацию и заявил, что Польша не планирует отказываться от своей территории. Навроцкий пояснил, что его слова касались исторических событий 17 сентября 1939 года.

Новини.LIVE также писали, что Польша усилила мониторинг ситуации с безопасностью после российских ударов вблизи её границы. Премьер Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели и месяцы Россия может усилить атаки. Он не исключил, что эскалация может затронуть и территорию Польши.

Польша угрозы война в Украине Россия Дональд Туск Кароль Навроцкий
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации