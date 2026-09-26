Дональда Туска обвинили в спекуляциях на теме РФ

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: Donald Tusk/Facebook

В администрации президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали премьер-министра Дональда Туска за его заявления о возможной угрозе со стороны России. Представитель президентской администрации Марцин Пшидач заявил, что политики не должны использовать опасения поляков в отношении РФ в политических целях. Также в команде Навроцкого раскритиковали заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polsat News.

Реклама

В команде Навроцкого раскритиковали Туска

Представитель Канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что Дональд Туск должен более ответственно относиться к своим публичным заявлениям в отношении России. По его словам, польские политики не должны использовать опасения общества относительно возможной угрозы со стороны РФ для достижения политических целей.

Польский премьер неоднократно говорил о возможности российского нападения на территорию НАТО и необходимости подготовки к такому сценарию. В то же время Туск подчеркивал, что пока нет признаков подготовки России к полномасштабному вторжению в Польшу.

Пшидач, комментируя заявления главы правительства, отдельно подчеркнул, что не стоит использовать страхи поляков перед Россией для получения политических очков.

Читайте также:

"Нельзя спекулировать на страхах поляков и использовать Россию для получения политических очков", — заявил представитель президента.

Навроцкий раскритиковал Сикорского

Критика со стороны представителя администрации президента касалась не только Дональда Туска. В окружении Навроцкого также недовольны заявлениями министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о возможной угрозе со стороны РФ.

Марцин Пшидач обвинил обоих политиков в использовании вопросов безопасности во внутренних политических спорах. Он заявил, что Туск и Сикорский могут использовать тему безопасности для привлечения внимания к себе, а не к проблемам.

"Я боюсь, что господин министр Сикорский и господин премьер-министр Туск начинают играть на этой теме безопасности, чтобы привлечь внимание к себе, а не к проблемам", — отметил он.

Также представитель президента предостерег Туска от использования ситуации вокруг возможной российской угрозы в своих целях. Пшидач отметил, что чрезмерное использование этой темы может, по его мнению, привести к безразличию людей к подобным предупреждениям.

"Я лишь предостерегаю господина премьер-министра от желания использовать эту ситуацию в своих целях, потому что если он переборщит, то люди в какой-то момент станут равнодушными и, действительно, когда появится угроза, они либо не отреагируют, либо проигнорируют предупреждение премьер-министра", — добавил чиновник.

В Польше обсуждают угрозу со стороны РФ

В то же время в Польше продолжаются дискуссии об уровне российской угрозы и необходимости усиления безопасности страны. Заявления Туска прозвучали на фоне сообщений о возможных провокациях со стороны РФ в отношении стран НАТО.

Ранее польский премьер заявлял, что Россия может попытаться проверить готовность НАТО к реагированию на потенциальную атаку. Его слова стали предметом политической дискуссии внутри Польши.

Новини.LIVE сообщали, что недавно Туск раскритиковал пост Навроцкого о возможной потере польских территорий. Премьер призвал президента удалить публикацию и заявил, что Польша не планирует отказываться от своей территории. Навроцкий пояснил, что его слова касались исторических событий 17 сентября 1939 года.

Новини.LIVE также писали, что Польша усилила мониторинг ситуации с безопасностью после российских ударов вблизи её границы. Премьер Дональд Туск заявил, что в ближайшие недели и месяцы Россия может усилить атаки. Он не исключил, что эскалация может затронуть и территорию Польши.