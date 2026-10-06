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Польща збільшить чисельність військ на кордоні з Україною

Ua ru
6 жовтня 2026 02:40
Польща розгорне військові підрозділи на кордоні з Україною
Польський військовий та міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Фото: Reuters

Глава Міністерства оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш заявив, що у Люблінському воєводстві країни й надалі триватиме розвиток польської армії. Зокрема, очікується подальший розвиток підрозділів 18-ї механізованої дивізії, авіаційної академії в Дембліні та вертолітної бази в аеропорту Свідника.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Polskie Radio Lublin.

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Що сказали в Польщі про нарощування військової присутності

"Люблінське воєводство, поряд із Підкарпаттям, є одним із двох найбільш досвідчених у плані готовності до дій у надзвичайних ситуаціях та загроз. Такі ситуації вимагають соціальної стійкості та співпраці, зокрема з боку місцевої та військової влади, щоб забезпечити безпеку Люблінського та Підкарпатського регіонів", — заявив міністр національної оборони.

Зокрема, він оголосив про рішення розмістити одну з польських зенітних батарей Patriot у Любліні. За його словами, це буде перший випадок розгортання польських Patriot у Любліні.

Владислав Косиняк-Камиш пояснив, що кількість повітряних операцій РФ над Україною збільшилася більш ніж у 15 разів. На цьому тлі система Patriot повинна буде захистити Люблінський регіон, оскільки там останнім часом тривога почастішала.

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"Люблінський регіон переповнений військами, але таких підрозділів буде більше", — заявив польський міністр оборони.

Серед планів розвитку ЗС Польщі в регіоні чиновник згадав про подальше формування 18-ї моторизованої бригади, яка увійде до складу 18-ї механізованої дивізії. Він зазначив, що нові рішення щодо розміщення військових частин охоплюють район навколо Понятови, але суть полягає в іншому, ніж передбачалося раніше.

У Білгораї також планується розміщення військової частини, де буде дислоковано батальйон 18-ї бригади. Крім того, за словами Владислава Косиняка-Камиша, там розмістять ще й підрозділи ППО.

Тим часом у Лукові планується створення бригади безпілотних систем.

"Рішення спрямовано на формування бригади безпілотних систем, тобто військ безпілотників. Безпілотні системи вже розробляються і будуть продовжувати розроблятися в польській армії. Такі системи — як повітряні, так і наземні, надводні та підводні — є предметом моєї особливої турботи. Частина військ безпілотників буде розміщена в Люблінській області", — пояснив міністр.

У свою чергу, у Собієшині планується розширення Військово-повітряної академії в Дембліні, в результаті чого до неї додадуться кілька десятків гектарів землі.

Очікується, що на аеродромі Свідник також розміститься польська армія. Косиняк-Камиш повідомив, що це буде вертолітна база польської армії. Він зазначив, що ударні вертольоти AH-64E Apache, серед іншого, почнуть прибувати до Польщі у 2028 році, і до того часу будуть врегульовані всі формальності, пов’язані з використанням аеродрому Свідник військовими.

Косиняк-Камиш також додав, що він поспілкувався з начальником Генерального штабу польської армії генералом Веславом Кукулою, щоб забезпечити пріоритетну увагу військовим інвестиціям у Люблінському та Підкарпатському регіонах у 2027 році.

Що ще важливо знати

Як повідомляли Новини.LIVE, в адміністрації президента Польщі Кароля Навроцького розкритикували прем’єра Дональда Тучка за його заяви про можливу загрозу з боку Росії. Там пояснили, що політики не повинні використовувати побоювання поляків у політичних цілях.

Також ми писали, що Польща запропонувала побудувати на своїй території завод з виробництва ракет для ППО Patriot, якщо Україна отримає ліцензії від США.

Польща війна в Україні міста Польщі Patriot Люблін
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Автор:
Ткач Едуард

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