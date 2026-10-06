Польша развернет подразделения военных на границе с Украиной

Польский военный и глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Фото: Reuters

Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что в Люблинском воеводстве страны будет и дальше развитие польской армии. В частности, ожидается дальнейшее развитие частей 18-й механизированной дивизии, авиационной академии в Демблине и вертолетной базы в аэропорту Свидника.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Polskie Radio Lublin.

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"Люблинское воеводство, наряду с Подкарпатьем, является одним из двух наиболее опытных в плане готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях и угрозах. Такие ситуации требуют социальной устойчивости и сотрудничества, в том числе со стороны местных и военных властей, чтобы продемонстрировать безопасность Люблинского и Подкарпатского регионов", — заявил министр национальной обороны.

В частности, он объявил о решении разместить одну из польских зенитных батарей Patriot в Люблине. По его словам, это будет первый случай развертывания польских Patriot в Люблине.

Владислав Косиняк-Камыш пояснил, что количество воздушных операций РФ над Украиной увеличилось более чем в 15 раз. На этом фоне система Patriot должна будет защитить Люблинский регион, так как там в последнее время тревога участилась.

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"Люблинский регион переполнен войсками, но таких подразделе будет больше", — заявил польский министр обороны.

В числе планов развития ВС Польши в регионе чиновник упомянул дальнейшее формирования 18-й моторизованной бригады, которая войдет в состав 18-й механизированной дивизии. Он отметил, что новые решения о размещении воинских частей включают район вокруг Понятовы, но суть в другом месте, чем предполагалось ранее.

В Билгорае тоже планируется размещения воинской части, где будет дислоцирован батальон 18-й бригады. Кроме того, по словам Владислава Косиняка-Камыша, там разместят еще и подразделения ПВО.

Тем временем в Лукове планируется создание бригады беспилотных систем.

"Решение направлено на формирование бригады беспилотных систем, то есть войск беспилотников. Беспилотные системы уже разрабатываются и будут продолжать разрабатываться в польской армии. Такие системы — как воздушные, так и наземные, надводные и подводные — являются предметом моей особой заботы. Часть войск беспилотников будет размещена в Люблинской области", — пояснил министр.

В свою очередь Собиешине планируется расширение Военно-воздушной академии в Демблине, в результате чего к ней добавятся несколько десятков гектаров земли.

Ожидается, что на аэродроме Свидник также разместится польская армия. Косиняк-Камыш сообщил, что это будет вертолетная база польской армии. Он отметил, что ударные вертолеты AH-64E Apache, среди прочего, начнут прибывать в Польшу в 2028 году, и к тому времени будут урегулированы все формальности, связанные с использованием аэродрома Свидник военными.

Косиняк-Камыш также добавил, что он поговорил с начальником Генерального штаба польской армии генералом Веславом Кукулой, чтобы обеспечить приоритетное внимание военным инвестициям в Люблинском и Подкарпатском регионах в 2027 году.

Что еще важно знать

Как сообщали Новини.LIVE, в администрации президента Польши Кароля Навроцкого раскритиковали премьера Дональда Тучка за его заявления о возможной угрозе со стороны России. Там пояснили, что политики не должны использовать опасения поляков в политических целях.

Также мы писали, что Польша предложила построить на своей завод по производству ракет для ПВО Patriot, если Украина получит лицензии от США.