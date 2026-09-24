Польша эвакуировала два пограничных контрольно-пропускных пункта на границе с Украиной из-за атак со стороны РФ

Дональд Туск. Фото: Туск/Facebook

В четверг, 24 сентября, Польша эвакуировала два пограничных пункта на границе с Украиной из-за российских ударов по территории Украины вблизи польской границы. Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, отметив, что такие атаки уже не впервые создают проблемы для работы пограничной инфраструктуры.

Об этом сообщает РАР, передает Новини.LIVE.

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Эвакуация пунктов пропуска на границе

По словам Дональда Туска, во время его беседы с Руменом Радевым Россия вновь атаковала объекты в Украине недалеко от польской границы. Из-за угрозы сотрудникам и людям на пунктах пропуска пришлось провести эвакуацию.

«Это настоящая драма наших дней, и это не первый раз, когда я разговариваю с одним из моих партнеров здесь, в Варшаве, и говорю об агрессивном поведении России и о том, какие проблемы оно создает… И именно в этот момент россияне решают это доказать», — отметил польский премьер.

Речь идет о пунктах пропуска в районе Дорогуска и Грубешова. Туск заявил, что подобные ситуации создают для Польши как финансовые потери, так и дополнительную нагрузку.

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Польский премьер подчеркнул, что Варшаве необходимо и в дальнейшем координировать действия с Украиной и предупреждать европейских партнеров о рисках для безопасности.

«Эта ситуация заставляет нас очень последовательно действовать здесь, в Польше, сотрудничать с Украиной, но также предупреждать Европу и европейских партнеров, что это действительно тяжелое время и нужно хорошо подготовиться к ближайшим неделям и месяцам», — сказал Дональд Туск.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что в Польше в среду, 23 сентября, поднимали авиацию и закрывали аэропорты в связи с российской атакой на Украину. Наземные системы противовоздушной обороны и системы радиолокационной разведки переводили в состояние готовности.

Также Новини.LIVE писали о том, что сразу шесть контрольно-пропускных пунктов в Люблинском и Подкарпатском воеводствах Польши, граничащих с Украиной, перевели в режим повышенной готовности. Их должны охранять польские военнослужащие.