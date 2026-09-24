Польща евакуювала два КПП на кордоні з Україною через атаки РФ

Дональд Туск. Фото: Туск/Facebook

Польща у четвер, 24 вересня, евакуювала два пункти пропуску на кордоні з Україною через російські удари по території України поблизу польського кордону. Про це під час спільної пресконференції у Варшаві з прем’єр-міністром Болгарії Руменом Радевим повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, зазначивши, що такі атаки вже не вперше створюють проблеми для роботи прикордонної інфраструктури.

Про це повідомляє РАР, передає Новини.LIVE.

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Евакуація пунктів пропуску на кордоні

За словами Дональда Туска, під час його розмови з Руменом Радевим Росія знову атакувала об’єкти в Україні неподалік від польського кордону. Через загрозу працівників і людей на пунктах пропуску довелося евакуювати.

"Це справжня драма цих часів, і це не вперше, коли я розмовляю з одним із моїх партнерів тут, у Варшаві, і говорю про агресивну поведінку Росії і яку проблему вона створює… І саме в цей час росіяни вирішують це довести", — зазначив польський прем'єр.

Йдеться про пункти пропуску в районі Дорогуська та Грубешова. Туск заявив, що подібні ситуації створюють для Польщі як фінансові втрати, так і додаткове навантаження.

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Польський прем’єр наголосив, що Варшаві необхідно й надалі координувати дії з Україною та попереджати європейських партнерів про безпекові ризики.

"Ця ситуація змушує нас дуже послідовно діяти тут, у Польщі, співпрацювати з Україною, але також попереджати Європу та європейських партнерів, що цей час справді важкий і потрібно добре підготуватися до найближчих тижнів і місяців", — сказав Дональд Туск.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Польщі у середу, 23 вересня, підіймали авіацію та закривали аеропорти внаслідок російської атаки на Україну. Наземні системи протиповітряної оборони та системи радіолокаційної розвідки переводили в стан готовності.

Також Новини.LIVE писали про те, що одразу шість пунктів пропуску у Люблінському та Підкарпатському воєводствах Польщі, які межують з Україною, перевели в режим підвищеної готовності. Їх мають охороняти польські військовослужбовці.