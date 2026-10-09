НАТО проведе ядерні маневри без бойової зброї

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте слухає солдата, який презентує дрон. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Альянс розпочинає планові ядерні навчання Steadfast Noon, які цьогоріч прийматиме Італія. На тлі російських погроз і гібридних атак у Європі, посадовці НАТО активно намагаються заспокоїти Москву. Військові запевняють, що дані маневри планові і відбудуться без бойової ядерної зброї.

Про це йдеться у статті Politico, передає Новини.LIVE.

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Планові маневри в Італії та технічні деталі

Наступного тижня на території Італії стартують щорічні ядерні маневри Північноатлантичного альянсу під назвою Steadfast Noon. Як повідомили у четвер представники блоку, тренування триватимуть із 13 до 23 жовтня, а до їхнього проведення долучаться військові з 17 держав-союзниць.

Керівник ядерних операцій НАТО, американський полковник Девід Булл зазначив, що сценарій навчань охоплює широкий спектр завдань від "імітації тривоги до бойових польотів". Водночас офіцер підкреслив, що всі заходи відбудуться без бойової ядерної зброї.

Як повідомив високопоставлений військовий чиновник НАТО, у повітрі під час навчань працюватимуть літаки подвійного призначення. Паралельно наземні підрозділи відпрацьовуватимуть логістичні завдання, і будуть вчитися проводити технічне обслуговування бортів, їхнє завантаження та дозаправку.

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Ескалація з Кремлем та листи з погрозами

Цьогорічні заходи розгортаються на тлі суттєвого загострення відносин між Брюсселем та Москвою. У серпні союзники вже проводили навчання неподалік російського анклаву в Калінінградській області, що викликало гостру реакцію Кремля.

Після тих маневрів Москва надіслала Альянсу листа з погрозами завдати удару по території союзників, відкрито згадуючи про використання свого ядерного арсеналу.

Попри це, керівництво військово-політичного блоку намагається уникнути подальшого загострення та переконати РФ у відсутності прихованих мотивів навчань Steadfast Noon. Журналісти звернулися по коментар до посольства Росії в Бельгії, проте дипломатичне представництво наразі залишило запит без відповіді.

Представники Альянсу продовжують акцентувати на виключно навчальному характері запланованих подій. Директорка з питань ядерної політики НАТО Нассіма Барроуз пояснила, що головний пріоритет маневрів — це перевірка боєздатності сил.

"Його мета насправді полягає в тому, щоб навчити наші союзні сили, щоб ми були готові та підготовлені, а також щоб ми забезпечили безпеку нашого ядерного потенціалу", — повідомила посадовиця.

За її словами, блок не приховує своїх планів від міжнародної спільноти.

"Ми робимо це щороку, і це також чіткий сигнал для таких країн, як Росія, що немає потреби хвилюватися", — додала Барроуз.

Аналогічну риторику підтримав і високопосадовець НАТО, який спілкувався з пресою на умовах анонімності. Посадовець підкреслив, що саме російські чиновники продовжують нагнітати напругу, тому альянс продовжуватиме намагатися її заспокоїти.

Новини.LIVE інформували, що Стокгольм перекидає свої зенітно-ракетні комплекси Patriot на східний кордон Польщі, аби прикрити ключовий логістичний вузол НАТО. Разом із технікою прем'єр Ульф Крістерссон відправляє близько сотні шведських зенітників із бази в Гальмстаді.

Серія диверсій і провокацій по всій Європі змусила Альянс різко посилити обмін розвідданими. Попри тривожні звіти данських спецслужб про підготовку нових ударів Кремля, у Брюсселі запевняють, що мають достатньо сил для оборони, і застерігають Москву від небезпечних експериментів.

Генсек НАТО Марк Рютте пояснив, чому блок тримає в таємниці червоні лінії для активації 5-ї статті про колективну оборону. Він заявив, що це свідома стратегія, яка позбавляє противника можливості прораховувати межі дозволеного.

Водночас Альянс уперше відкрив загальні стандарти виживання під час великої війни. Від країн-членів тепер офіційно вимагають планів на випадок блекаутів, браку питної води, потужних кібератак, а також готовності до ліквідації масових жертв і одночасної евакуації мільйонів цивільних разом із передислокацією військ.

Водночас європейські системи ППО залишаються критично вразливими. Президент Латвії Едгарс Рінкевичс прямо попередив, що якщо Росія вдарить ракетами та дронами, більшість армій блоку не впораються із захистом. На його думку, Європа безнадійно відстає від темпів повітряної війни в Україні, а всі поточні напрацювання застаріють уже за кілька місяців.