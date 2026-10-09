НАТО проведет ядерные учения без боевого оружия

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте слушает солдата, демонстрирующего дрон. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Альянс начинает плановые ядерные учения Steadfast Noon, которые в этом году будут проходить в Италии. На фоне российских угроз и гибридных атак в Европе официальные лица НАТО активно пытаются успокоить Москву. Военные уверяют, что эти маневры являются плановыми и пройдут без применения боевого ядерного оружия.

Об этом говорится в статье Politico, передает Новини.LIVE.

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Плановые маневры в Италии и технические детали

На следующей неделе на территории Италии начнутся ежегодные ядерные маневры Североатлантического альянса под названием Steadfast Noon. Как сообщили в четверг представители блока, учения продлятся с 13 по 23 октября, а к их проведению присоединятся военные из 17 государств-союзниц.

Руководитель ядерных операций НАТО, американский полковник Дэвид Булл, отметил, что сценарий учений охватывает широкий спектр задач — от «имитации тревоги до боевых полетов». В то же время офицер подчеркнул, что все мероприятия пройдут без применения боевого ядерного оружия.

Как сообщил высокопоставленный военный чиновник НАТО, в воздухе во время учений будут работать самолеты двойного назначения. Параллельно наземные подразделения будут отрабатывать логистические задачи и учиться проводить техническое обслуживание самолетов, их погрузку и дозаправку.

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Эскалация с Кремлем и письма с угрозами

Нынешние мероприятия разворачиваются на фоне существенного обострения отношений между Брюсселем и Москвой. В августе союзники уже проводили учения недалеко от российского анклава в Калининградской области, что вызвало острую реакцию Кремля.

После тех маневров Москва направила Альянсу письмо с угрозами нанести удар по территории союзников, открыто упоминая об использовании своего ядерного арсенала.

Несмотря на это, руководство военно-политического блока пытается избежать дальнейшего обострения и убедить РФ в отсутствии скрытых мотивов учений Steadfast Noon. Журналисты обратились за комментарием в посольство России в Бельгии, однако дипломатическое представительство пока оставило запрос без ответа.

Представители Альянса продолжают подчеркивать исключительно учебный характер запланированных мероприятий. Директор по вопросам ядерной политики НАТО Нассима Барроуз пояснила, что главный приоритет маневров — это проверка боеготовности сил.

"Его цель на самом деле заключается в том, чтобы обучить наши союзные силы, чтобы мы были готовы и подготовлены, а также чтобы мы обеспечили безопасность нашего ядерного потенциала", — сообщила чиновница.

По её словам, альянс не скрывает своих планов от международного сообщества.

"Мы делаем это каждый год, и это также четкий сигнал для таких стран, как Россия, что нет повода для беспокойства", — добавила Барроуз.

Аналогичную риторику поддержал и высокопоставленный представитель НАТО, который общался с прессой на условиях анонимности. Он подчеркнул, что именно российские чиновники продолжают нагнетать напряжение, поэтому альянс будет и дальше пытаться его сгладить.

Новини.LIVE сообщали, что Стокгольм перебрасывает свои зенитно-ракетные комплексы Patriot на восточную границу Польши, чтобы прикрыть ключевой логистический узел НАТО. Вместе с техникой премьер Ульф Кристерссон отправляет около сотни шведских зенитчиков с базы в Гальмстаде.

Серия диверсий и провокаций по всей Европе заставила Альянс резко усилить обмен разведданными. Несмотря на тревожные отчеты датских спецслужб о подготовке новых ударов Кремля, в Брюсселе уверяют, что у них достаточно сил для обороны, и предостерегают Москву от опасных экспериментов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему альянс держит в секрете "красные линии" для активации 5-й статьи о коллективной обороне. Он заявил, что это сознательная стратегия, лишающая противника возможности просчитать пределы дозволенного.

В то же время Альянс впервые обнародовал общие стандарты выживания во время крупномасштабной войны. От стран-членов теперь официально требуют планов на случай отключений электроэнергии, нехватки питьевой воды, мощных кибератак, а также готовности к ликвидации массовых жертв и одновременной эвакуации миллионов гражданских лиц наряду с передислокацией войск.

В то же время европейские системы ПВО остаются критически уязвимыми. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо предупредил, что если Россия нанесет удар ракетами и дронами, большинство армий блока не справятся с защитой. По его мнению, Европа безнадежно отстает от темпов воздушной войны в Украине, а все текущие наработки устареют уже через несколько месяцев.