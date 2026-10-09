Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня НАТО начало оправдываться перед Россией за ядерные учения

НАТО начало оправдываться перед Россией за ядерные учения

Ua ru
9 октября 2026 10:20
НАТО проведет ядерные учения без боевого оружия
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте слушает солдата, демонстрирующего дрон. Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Альянс начинает плановые ядерные учения Steadfast Noon, которые в этом году будут проходить в Италии. На фоне российских угроз и гибридных атак в Европе официальные лица НАТО активно пытаются успокоить Москву. Военные уверяют, что эти маневры являются плановыми и пройдут без применения боевого ядерного оружия.

Об этом говорится в статье Politico, передает Новини.LIVE.

Реклама

Плановые маневры в Италии и технические детали

На следующей неделе на территории Италии начнутся ежегодные ядерные маневры Североатлантического альянса под названием Steadfast Noon. Как сообщили в четверг представители блока, учения продлятся с 13 по 23 октября, а к их проведению присоединятся военные из 17 государств-союзниц.

Руководитель ядерных операций НАТО, американский полковник Дэвид Булл, отметил, что сценарий учений охватывает широкий спектр задач — от «имитации тревоги до боевых полетов». В то же время офицер подчеркнул, что все мероприятия пройдут без применения боевого ядерного оружия.

Как сообщил высокопоставленный военный чиновник НАТО, в воздухе во время учений будут работать самолеты двойного назначения. Параллельно наземные подразделения будут отрабатывать логистические задачи и учиться проводить техническое обслуживание самолетов, их погрузку и дозаправку.

Читайте также:

Эскалация с Кремлем и письма с угрозами

Нынешние мероприятия разворачиваются на фоне существенного обострения отношений между Брюсселем и Москвой. В августе союзники уже проводили учения недалеко от российского анклава в Калининградской области, что вызвало острую реакцию Кремля.

После тех маневров Москва направила Альянсу письмо с угрозами нанести удар по территории союзников, открыто упоминая об использовании своего ядерного арсенала.

Несмотря на это, руководство военно-политического блока пытается избежать дальнейшего обострения и убедить РФ в отсутствии скрытых мотивов учений Steadfast Noon. Журналисты обратились за комментарием в посольство России в Бельгии, однако дипломатическое представительство пока оставило запрос без ответа.

Представители Альянса продолжают подчеркивать исключительно учебный характер запланированных мероприятий. Директор по вопросам ядерной политики НАТО Нассима Барроуз пояснила, что главный приоритет маневров — это проверка боеготовности сил.

"Его цель на самом деле заключается в том, чтобы обучить наши союзные силы, чтобы мы были готовы и подготовлены, а также чтобы мы обеспечили безопасность нашего ядерного потенциала", — сообщила чиновница.

По её словам, альянс не скрывает своих планов от международного сообщества.

"Мы делаем это каждый год, и это также четкий сигнал для таких стран, как Россия, что нет повода для беспокойства", — добавила Барроуз.

Аналогичную риторику поддержал и высокопоставленный представитель НАТО, который общался с прессой на условиях анонимности. Он подчеркнул, что именно российские чиновники продолжают нагнетать напряжение, поэтому альянс будет и дальше пытаться его сгладить.

Новини.LIVE сообщали, что Стокгольм перебрасывает свои зенитно-ракетные комплексы Patriot на восточную границу Польши, чтобы прикрыть ключевой логистический узел НАТО. Вместе с техникой премьер Ульф Кристерссон отправляет около сотни шведских зенитчиков с базы в Гальмстаде.

Серия диверсий и провокаций по всей Европе заставила Альянс резко усилить обмен разведданными. Несмотря на тревожные отчеты датских спецслужб о подготовке новых ударов Кремля, в Брюсселе уверяют, что у них достаточно сил для обороны, и предостерегают Москву от опасных экспериментов.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объяснил, почему альянс держит в секрете "красные линии" для активации 5-й статьи о коллективной обороне. Он заявил, что это сознательная стратегия, лишающая противника возможности просчитать пределы дозволенного.

В то же время Альянс впервые обнародовал общие стандарты выживания во время крупномасштабной войны. От стран-членов теперь официально требуют планов на случай отключений электроэнергии, нехватки питьевой воды, мощных кибератак, а также готовности к ликвидации массовых жертв и одновременной эвакуации миллионов гражданских лиц наряду с передислокацией войск.

В то же время европейские системы ПВО остаются критически уязвимыми. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прямо предупредил, что если Россия нанесет удар ракетами и дронами, большинство армий блока не справятся с защитой. По его мнению, Европа безнадежно отстает от темпов воздушной войны в Украине, а все текущие наработки устареют уже через несколько месяцев.

НАТО военные учения ядерное оружие Россия
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации