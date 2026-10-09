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Главная Новости дня НАТО выделило Украине помощь на сумму более 10 млрд долларов: Уитакер

НАТО выделило Украине помощь на сумму более 10 млрд долларов: Уитакер

Ua ru
9 октября 2026 14:33
Помощь Украине от союзников превысила 10 млрд долларов: посол США в НАТО
Посол США при НАТО Мэтью Уитакер. Фото: кадр из видео

Союзники профинансировали помощь Украине в сфере безопасности на сумму более 10 миллиардов долларов. В эту сумму входит поддержка в рамках программы PURL, которая предусматривает финансирование партнерами закупок американского вооружения в соответствии с приоритетными потребностями украинской стороны.

В НАТО подчеркивают необходимость сохранять набранные темпы поддержки, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на посла США при НАТО Мэтью Уитакера.

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Помощь Украине превысила 10 млрд долларов

Уитакер рассказал, что в НАТО недавно достигли важной отметки — союзники профинансировали более 10 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности.

В общую сумму входит, в частности, помощь, которую Украина получает через программу PURL — перечень приоритетных потребностей Украины.

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"Здесь, в НАТО, мы недавно достигли важной отметки: более 10 миллиардов долларов помощи Украине в сфере безопасности, профинансированной союзниками", — сообщил Уитакер.

Американский дипломат также подчеркнул, что темпы предоставления помощи Украине должны сохраняться.

PURL предусматривает формирование перечня приоритетных потребностей Украины в вооружении. На его основе союзники и партнеры финансируют закупку американского оружия и военных систем, которые впоследствии передают Украине.

Инициативу запустили в 2025 году. Она дает возможность партнерам Украины оплачивать закупки необходимого американского вооружения для Сил обороны.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что НАТО проведет ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в Италии с 13 по 23 октября. В маневрах примут участие военные из 17 стран Альянса, которые будут отрабатывать боевые полеты и логистические задачи.

Также Новини.LIVE писал, что Швеция разместит зенитно-ракетные комплексы Patriot на востоке Польши для защиты логистического центра НАТО. Операцию планируют начать в декабре, а к ее выполнению привлекут около 100 шведских военнослужащих.

война НАТО оружие помощь Мэтью Витакер
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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