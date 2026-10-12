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Главная Новости дня В НАТО подготовили план разгрома России и призвали усилить поддержку Украины

В НАТО подготовили план разгрома России и призвали усилить поддержку Украины

Ua ru
12 октября 2026 02:45
НАТО подготовило план на случай вторжения России
Алексус Гринкевич. Фото: Reuters

Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич заявил, что европейцам следует и усилить поддержку Украины в ответ на гибридные атаки со стороны России. В то же время он подготовил планы по быстрому разгрому РФ на случай, если Москва решит вторгнуться на территорию стран Альянса.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Bloomberg.

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Что сказали в НАТО о поддержке Украины и планах по разгрому России

В ходе призыва усилить поддержку Украины Алексус Гринкевич привел в пример Данию и Германию, которые сделали это после гибридных атак на своей территории.

"Это адекватные ответные меры, которые показывают России, что цели, к которым она стремится, недостижимы", — сказал он в Польше, где принимал участие в Варшавском форуме по безопасности.

И хоть политические силы, которые критикуют дальнейшую поддержку, набирающую силу в Европу в преддверии решающих выборов 2027 года, Гринкевич считает, что они будут "поглощены" "центральной ролью" Украины в европейской безопасности.

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"Думаю, им очень скоро станет очевидно, что правильно сделать и почему это необходимо для их собственной национальной безопасности", — сказал он.

Bloomberg поясняет, что Гринкевич находится в Польшей, чтобы предоставить свои планы по быстрому разгрому России в случае ее вторжения на территорию НАТО.

По его словам, обнародование "теории победы" призвано сдержать Россию, поскольку в ней излагается, что произойдет, если она захватит территорию НАТО.

Он добавил, что в эту систему интегрированы беспилотники и технологии искусственного интеллекта, которые в основном дополняют преимущества, уже имеющиеся у НАТО перед Россией, такие как истребители F-35.

Как сообщали Новини.LIVE, постпред США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что союзники профинансировал помощь Украине на сумму более 10 млрд долларов. В частности, в эту сумму входит поддержка в рамках программы PURL.

Также мы писали, что по данным Financial Times, разведка России готовит покушения на руководство оборонных компаний Европы.

НАТО Европа безопасность война в Украине Россия
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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