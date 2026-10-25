Британія має підготуватися до можливої війни до 2030 року

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг. Фото: facebook.com/wesstreetingmp

Велика Британія має посилити оборону та підготуватися до можливого збройного конфлікту. За оцінкою міністра оборони країни, Росія та інші потенційні противники можуть отримати можливість завдати удару вже до 2030 року. Лондон має бути готовим воювати й перемагати разом із союзниками.

Про це міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг написав у колонці для The Telegraph, інформує Новини.LIVE.

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До яких загроз має готуватися Велика Британія

За словами глави Міноборони Великої Британії Веса Стрітінга, країна стикається не лише із загрозою звичайної війни. Серед ризиків він також назвав тероризм, диверсії та інші ворожі дії, які можуть порушити повсякденне життя й поставити під загрозу безпеку громадян.

Описуючи сучасні виклики, міністр наголосив, що небезпеки минулого повертаються, але тепер противники можуть використовувати новітні технології.

"Найсерйозніші небезпеки XX століття повертаються, озброєні технологіями XXI століття", — наголосив Стрітінг.

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Глава Міноборони про підготовку Британії до війни

Вес Стрітінг назвав підготовку країни до можливого збройного конфлікту своїм головним пріоритетом. Водночас він розкритикував Консервативну партію, яка перебувала при владі у 2010–2024 роках, звинувативши її в послабленні збройних сил.

За оцінкою очільника оборонного відомства, після правління консерваторів Велика Британія мала найменшу армію з часів Наполеонівських воєн.

Попри цю критику, міністр висловив упевненість, що чинний уряд зможе досягти встановленої в межах НАТО цілі щодо витрат на оборону.

Британія має трохи більш як тисячу днів на підготовку

Стрітінг попередив, що до 2030 року чисельність Збройних сил потенційних противників і можливості їхніх військових економік можуть дозволити їм завдати удару по Великій Британії.

За словами міністра, часу на підготовку залишається небагато. Він наголосив на необхідності забезпечити готовність країни до спільних дій із союзниками в разі збройного конфлікту.

"Це залишає нам трохи більш як 1 000 днів, щоб виконати нашу місію: бути готовими разом із нашими союзниками до бою та перемоги", — підсумував глава Міноборони Британії.

Новини.LIVE інформували, що у листопаді 2026 року Польща прийматиме військові навчання за участю щонайменше 1 500 військових із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Під час маневрів військові відпрацьовуватимуть логістику й переміщення підрозділів для можливої місії в Україні після припинення вогню. Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтвердив, що навчання мають допомогти підготуватися до подальшої військової підтримки України, однак рішення про направлення іноземних сил ще не ухвалено.

Новини.LIVE писали, що наприкінці серпня 2026 року Росія пригрозила ударами по військових об’єктах Великої Британії в Україні та за її межами у відповідь на застосування українськими військовими британської зброї. У МЗС РФ заявили, що підтримка Києва з боку Лондона може мати "катастрофічні наслідки". Москва закликала британську владу відмовитися від політики, яку назвала ворожою та агресивною, попередивши про можливу ескалацію війни.