Великобритания должна подготовиться к возможной войне к 2030 году

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг. Фото: facebook.com/wesstreetingmp

Великобритания должна укрепить оборону и подготовиться к возможному вооруженному конфликту. По оценке министра обороны страны, Россия и другие потенциальные противники могут получить возможность нанести удар уже к 2030 году. Лондон должен быть готов воевать и побеждать вместе с союзниками.

Об этом министр обороны Великобритании Уэс Стритинг написал в колонке для The Telegraph, сообщает Новини.LIVE.

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К каким угрозам должна готовиться Великобритания

По словам главы Минобороны Великобритании Уэса Стритинга, страна сталкивается не только с угрозой обычной войны. Среди рисков он также назвал терроризм, диверсии и другие враждебные действия, которые могут нарушить повседневную жизнь и поставить под угрозу безопасность граждан.

Описывая современные вызовы, министр подчеркнул, что опасности прошлого возвращаются, но теперь противники могут использовать новейшие технологии.

"Самые серьезные опасности XX века возвращаются, вооружённые технологиями XXI века",— подчеркнул Стритинг.

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Глава Минобороны о подготовке Великобритании к войне

Уэс Стритинг назвал подготовку страны к возможному вооруженному конфликту своим главным приоритетом. В то же время он раскритиковал Консервативную партию, находившуюся у власти в 2010–2024 годах, обвинив её в ослаблении вооружённых сил.

По оценке главы оборонного ведомства, после правления консерваторов у Великобритании была самая малочисленная армия со времен наполеоновских войн.

Несмотря на эту критику, министр выразил уверенность, что действующее правительство сможет достичь установленной в рамках НАТО цели по расходам на оборону.

У Великобритании есть чуть больше тысячи дней на подготовку

Стритинг предупредил, что к 2030 году численность вооруженных сил потенциальных противников и возможности их военных экономик могут позволить им нанести удар по Великобритании.

По словам министра, времени на подготовку осталось немного. Он подчеркнул необходимость обеспечить готовность страны к совместным действиям с союзниками в случае вооруженного конфликта.

"Это оставляет нам чуть больше 1 000 дней, чтобы выполнить нашу миссию: быть готовыми вместе с нашими союзниками к бою и победе",— подытожил глава Минобороны Великобритании.

Новини.LIVE сообщали, что в ноябре 2026 года Польша будет принимать военные учения с участием не менее 1 500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши. В ходе маневров военные будут отрабатывать логистику и перемещение подразделений для возможной миссии в Украине после прекращения огня. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил, что учения должны помочь подготовиться к дальнейшей военной поддержке Украины, однако решение о направлении иностранных сил еще не принято.

Новини.LIVE писали, что в конце августа 2026 года Россия пригрозила нанести удары по военным объектам Великобритании в Украине и за ее пределами в ответ на применение украинскими военными британского оружия. В МИД РФ заявили, что поддержка Киева со стороны Лондона может иметь "катастрофические последствия". Москва призвала британские власти отказаться от политики, которую назвала враждебной и агрессивной, предупредив о возможной эскалации войны.