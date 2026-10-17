Военные НАТО в Польше отработают возможную миссию в Украине

Военные НАТО. Фото: Reuters

В ноябре Польша проведет военные учения с участием не менее 1500 военнослужащих из Великобритании, Франции, Германии и Польши. В ходе маневров они будут готовиться к возможному развертыванию европейских сил в Украине после прекращения огня.

Об этом сообщают издания The Times и Daily Mail, передает Новини.LIVE.

Реклама

Кто примет участие в военных учениях в Польше

Программа учений будет предусматривать отработку логистики и перемещения воинских подразделений. В частности , участники будут тренироваться в организации поставок необходимых ресурсов, в том числе топлива и продовольствия.

Цель маневров — подготовить европейские страны к потенциальному развертыванию военного контингента на территории Украины после завершения боевых действий. При таком сценарии иностранные силы должны выполнять роль сдерживающего фактора для России.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг подтвердил, что в следующем месяце тысячи военных примут участие в масштабных учениях в Польше. По его словам, они помогут подготовиться к дальнейшей военной поддержке Украины и её восстановлению после войны.

Читайте также:

В то же время речь идет о подготовке к возможному развитию событий в случае прекращения огня. Проведение учений не означает, что уже принято решение о немедленном направлении иностранных военных в Украину.

Как сообщали Новини.LIVE, размер денежного довольствия военнослужащих стран НАТО зависит от государства, воинского звания, продолжительности службы и условий выполнения задач. Помимо базового оклада, военные могут получать дополнительные выплаты за участие в боевых операциях, службу в опасных районах и выполнение специальных задач, а также предусмотренные компенсации.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее на полигоне Адажи в Латвии во время учений НАТО с боевой стрельбой случайная пулеметная очередь из бронемашины Dardo попала в другую итальянскую бронемашину того же типа. В результате инцидента ранения получили четверо военнослужащих 11-го полка итальянской армии.