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Головна Новини дня Європейські військові проведуть навчання для можливої місії в Україні

Європейські військові проведуть навчання для можливої місії в Україні

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17 жовтня 2026 08:52
Військові НАТО у Польщі відпрацюють можливу місію в Україні
Військові НАТО. Фото: Reuters

У листопаді Польща прийматиме військові навчання за участю щонайменше 1500 військовослужбовців із Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі. Під час маневрів вони готуватимуться до можливого розгортання європейських сил в Україні після припинення вогню.

Про це повідомляють видання The Times і Daily Mail, передає Новини.LIVE.      

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  Хто братиме участь у військових навчаннях у Польщі

Програма навчань передбачатиме відпрацювання логістики та пере міщення військових підрозділів. Зокрема, учасники тренуватимуться організовувати постачання необхідних ресурсів, серед яких пальне та продовольство.

Мета маневрів — підготувати європейські країни до потенційного розгортання військового контингенту на українській території після завершення бойових дій. За такого сценарію іноземні сили мають виконувати роль стримувального чинника для Росії.

Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг підтвердив, що наступного місяця тисячі військових долучаться до масштабних навчань у Польщі. За його словами, вони допоможуть підготуватися до подальшої військової підтримки України та її відновлення після війни.

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Водночас наразі йдеться про підготовку до можливого розвитку подій у разі припинення вогню. Проведення навчань не означає, що вже ухвалено рішення про негайне направлення іноземних військових до України.

Як повідомляли Новини.LIVE, розмір грошового забезпечення військовослужбовців країн НАТО залежить від держави, військового звання, тривалості служби та умов виконання завдань. Окрім базового окладу, військові можуть отримувати додаткові виплати за участь у бойових операціях, службу в небезпечних районах і виконання спеціальних завдань, а також передбачені компенсації.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше на полігоні Адажі в Латвії під час навчань НАТО з бойовою стрільбою випадкова кулеметна черга з бронемашини Dardo влучила в іншу італійську бронемашину такого самого типу. Унаслідок інциденту поранення дістали четверо військовослужбовців 11-го полку італійської армії.

Польща війна НАТО військові військові дії
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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