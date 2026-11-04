Боевая работа БМ-21 «Град», которую используют военные 93-й ОМБр. Фото иллюстративное: facebook.com/93OMBr

НАТО пересматривает подход к защите стран Альянса от возможного нападения со стороны России и рассматривает возможность нанесения ударов по военным базам, складам снабжения, промышленным предприятиям и важной инфраструктуре на территории России. Такую стратегию обсудили на первом в истории Альянса симпозиуме по дальним ударам в июне 2026 года.

Об этом 3 ноября сообщило американское издание The Wall Street Journal, передает Новини.LIVE.

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Какую стратегию против России готовит НАТО

По данным WSJ, в июне представители военного командования и официальные лица стран НАТО собрались на первом симпозиуме Deep Strike Symposium. Его организовал генерал ВВС США Алексус Гринкевич, Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе.

Участники обсуждали, как Альянс должен действовать в случае российского нападения. Ранее основное внимание уделялось тому, чтобы не допустить продвижения вражеских войск через границы. Теперь военные считают, что этого недостаточно.

Новая концепция предусматривает три этапа. Сначала силы НАТО должны остановить первую волну наступления. Затем — ослабить последующие атаки. Если противник продолжит наступление, Альянс планирует уничтожать не только его войска, но и систему, обеспечивающую их деятельность.

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Гринкевич заявил, что НАТО готово наносить удары по всем элементам, которые помогают противнику вести войну.

"Мы сломаем военную систему, действующую против нас", — заявил генерал.

По данным WSJ, стратегия не предусматривает перехода к применению ядерного оружия.

Какое дальнобойное оружие разрабатывают союзники

Важной частью плана является высокоточное оружие большой дальности. США уже расширяют свои возможности для таких ударов. В частности, модернизируют ракеты Tomahawk и ATACMS и разрабатывают новые системы.

Европейские страны также пытаются наверстать отставание. Они работают над новыми моделями ракет и увеличивают запасы Storm Shadow, SCALP и Taurus.

По данным исследователя Норвежского института оборонных исследований Фабиана Гофмана, в Европе объявлено как минимум о 48 проектах по созданию недорогих крылатых ракет. К ним привлечены 20 производителей. В то же время пока неизвестно, когда эти разработки поступят на вооружение. На их создание могут уйти годы.

Планы НАТО также предусматривают накопление значительных запасов дальнобойного оружия. Военные учитывают, что важные цели могут перемещаться, скрываться или рассредоточиваться. Поэтому арсеналы должны быть достаточными для длительного противостояния.

Почему НАТО учитывает опыт Украины

На новую стратегию Альянса повлияла война России против Украины. Украинские военные всё чаще наносят удары по удалённым объектам на территории РФ. Среди целей — предприятия по производству ракетного топлива и комплектующих для дронов, нефтеперерабатывающие заводы и центры обработки данных.

Посол Украины при НАТО Алена Гетьманчук отметила, что Киев всё больше полагается на такие удары из-за нехватки западных ракет-перехватчиков для противовоздушной обороны.

"Противовоздушная оборона — это как обезболивающее. Она может облегчить симптомы, но нужно бить по источнику боли", — пояснила Гетьманчук.

Польский генерал-майор Иренеуш Новак также подчеркнул, что удары на большие расстояния должны стать частью сдерживания России.

"Послание должно быть таким: не делайте ничего глупого, потому что мы можем вас наказать. Но чтобы это сдерживание было убедительным, мы должны иметь такие возможности", — сказал он.

В то же время в НАТО остается вопрос, поддержат ли европейские политики решение о нанесении ударов по целям непосредственно на территории России. Военное командование считает такой подход необходимым для обороны, но политическая готовность к нему пока не очевидна.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что министр обороны Великобритании Уэс Стритинг предупредил о возможной угрозе со стороны России и других противников до 2030 года. Он подчеркнул, что Лондон должен усилить оборону и подготовиться к возможной войне вместе с союзниками.

Также Новини.LIVE писали, что Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич разработал план быстрого разгрома российских сил на случай вторжения РФ в страны Альянса.