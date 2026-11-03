Український військовослужбовець поблизу знищеної техніки. Фото ілюстративне: facebook.com/93OMBr

Сполучені Штати Америки планують звернутися до союзників по НАТО з проханням збільшити фінансування програми PURL, за якою для України закуповують американське озброєння. Такий запит Вашингтон може зробити вже в листопаді 2026 року. Водночас для оплати вже погоджених пакетів зброї бракує близько 2 млрд доларів.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Новини.LIVЕ.

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США хочуть збільшити фінансування програми PURL

За інформацією співрозмовників Bloomberg, американська сторона вже попередила деяких союзників про майбутнє звернення. Однак точну суму додаткового фінансування поки не визначили.

Йдеться про програму PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), яка передбачає закупівлю американської зброї коштом країн НАТО. Після цього озброєння передають Україні. Серед попередніх поставок були засоби протиповітряної оборони та інше військове обладнання. У Bloomberg називають цю програму основою військової підтримки України з боку Альянсу.

США продовжують постачати зброю Україні

За словами джерел Bloomberg, США не припинили передавати Україні озброєння, навіть коли союзники ще не перерахували гроші на його закупівлю. Через це нестача фінансування може збільшитися, якщо Пентагон погодить нові поставки.

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Водночас ситуація ускладнює переговори з партнерами. Суперечність між продовженням військової допомоги та заявами Дональда Трампа викликає невизначеність серед союзників США. Деяким європейським країнам стає складніше обґрунтувати нові витрати на підтримку України.

На це також впливає те, що війна триває вже п'ятий рік, а частина європейських держав стає обережнішою щодо подальшого фінансування.

У Пентагоні та Державному департаменті США не надали Bloomberg коментарів щодо нового запиту на фінансування.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVЕ повідомляли, що 30 жовтня Державний департамент США схвалив можливий продаж Україні ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для систем Patriot. Орієнтовна вартість угоди становить 2,1 млрд доларів. Ця закупівля фінансуватиметься коштом внесків Канади, Німеччини, Норвегії та Європейського Союзу. Вона відбувається окремо від програми PURL.

Також Новини.LIVЕ писали, що колишній генеральний секретар НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг наголосив на важливості підтримки України для безпеки всієї Європи. За його словами, допомога Україні є також внеском у майбутнє демократичного та мирного європейського простору. Він підкреслив, що боротьба за свободу має тривати.