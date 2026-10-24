Генеральний секретар НАТО у 2014—2024 роках Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО та чинний міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України має важливе значення для безпеки всієї Європи. За його словами, вона також є внеском у майбутнє демократичного та мирного європейського простору. Водночас Столтенберг наголосив, що боротьба за свободу має тривати.

Про це він сказав під час виступу в Національних зборах Угорщини 23 жовтня, присвяченого 70-й річниці угорської революції 1956 року, інформує Новини.LIVE.

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Столтенберг пояснив, чому важливо підтримувати Україну

Під час промови Єнс Столтенберг провів паралель між боротьбою угорців за свободу в минулому та нинішньою боротьбою України проти російської агресії. Він наголосив, що Україна захищає не лише власне існування, а й принципи суверенітету, демократії та права народів самостійно визначати своє майбутнє.

За словами Столтенберга, підтримка України не є благодійністю, оскільки вона безпосередньо пов’язана з безпекою інших європейських країн. Він також підкреслив, що Росії не можна дозволити досягти своїх цілей.

"Наша підтримка України — це не благодійність. Це інвестиція в нашу безпеку та в майбутнє демократичної й мирної Європи.

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Боротьба за свободу ще не завершена. Ми не можемо дозволити Росії досягти успіху", — заявив Столтенберг.

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки Росії. Він наголосив, що допомога Україні демонструє Москві недосяжність її цілей і сприяє безпеці Європи. Водночас Альянс підготував план швидкого розгрому Росії на випадок її вторгнення на територію країн НАТО, який передбачає використання безпілотників та штучного інтелекту.

Новини.LIVE писали, що також у жовтні стало відомо, що союзники по НАТО профінансували понад 10 млрд доларів безпекової допомоги Україні. До цієї суми входять кошти в межах програми PURL, за якою партнери фінансують закупівлю американського озброєння відповідно до пріоритетних потреб України. Посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що союзникам важливо зберігати нинішні темпи підтримки.