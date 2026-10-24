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Головна Новини дня Це інвестиція в нашу безпеку: Столтенберг про підтримку України

Це інвестиція в нашу безпеку: Столтенберг про підтримку України

Ua ru
24 жовтня 2026 17:21
Столтенберг заявив, що Росії не можна дозволити перемогти Reuters
Генеральний секретар НАТО у 2014—2024 роках Єнс Столтенберг. Фото: Reuters

Колишній генеральний секретар НАТО та чинний міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг заявив, що підтримка України має важливе значення для безпеки всієї Європи. За його словами, вона також є внеском у майбутнє демократичного та мирного європейського простору. Водночас Столтенберг наголосив, що боротьба за свободу має тривати.

Про це він сказав під час виступу в Національних зборах Угорщини 23 жовтня, присвяченого 70-й річниці угорської революції 1956 року, інформує Новини.LIVE.

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Столтенберг пояснив, чому важливо підтримувати Україну

Під час промови Єнс Столтенберг провів паралель між боротьбою угорців за свободу в минулому та нинішньою боротьбою України проти російської агресії. Він наголосив, що Україна захищає не лише власне існування, а й принципи суверенітету, демократії та права народів самостійно визначати своє майбутнє.

За словами Столтенберга, підтримка України не є благодійністю, оскільки вона безпосередньо пов’язана з безпекою інших європейських країн. Він також підкреслив, що Росії не можна дозволити досягти своїх цілей.

"Наша підтримка України — це не благодійність. Це інвестиція в нашу безпеку та в майбутнє демократичної й мирної Європи.

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Боротьба за свободу ще не завершена. Ми не можемо дозволити Росії досягти успіху", — заявив Столтенберг.

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року Верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Алексус Гринкевич закликав європейські країни посилити підтримку України у відповідь на гібридні атаки Росії. Він наголосив, що допомога Україні демонструє Москві недосяжність її цілей і сприяє безпеці Європи. Водночас Альянс підготував план швидкого розгрому Росії на випадок її вторгнення на територію країн НАТО, який передбачає використання безпілотників та штучного інтелекту.

Новини.LIVE писали, що також у жовтні стало відомо, що союзники по НАТО профінансували понад 10 млрд доларів безпекової допомоги Україні. До цієї суми входять кошти в межах програми PURL, за якою партнери фінансують закупівлю американського озброєння відповідно до пріоритетних потреб України. Посол США при НАТО Метью Вітакер наголосив, що союзникам важливо зберігати нинішні темпи підтримки.

НАТО військова допомога Україна Європа Єнс Столтенберг війна в Україні Росія
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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