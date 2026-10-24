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Это инвестиция в нашу безопасность: Столтенберг о поддержке Украины

Ua ru
24 октября 2026 17:21
Столтенберг заявил, что нельзя позволить России победить Reuters
Генеральный секретарь НАТО в 2014—2024 годах Йенс Столтенберг. Фото: Reuters

Бывший генеральный секретарь НАТО и нынешний министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг заявил, что поддержка Украины имеет важное значение для безопасности всей Европы. По его словам, она также является вкладом в будущее демократического и мирного европейского пространства. В то же время Столтенберг подчеркнул, что борьба за свободу должна продолжаться.

Об этом он сказал во время выступления в Национальном собрании Венгрии 23 октября, посвященного 70-й годовщине венгерской революции 1956 года, сообщает Новини.LIVE.

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Столтенберг объяснил, почему важно поддерживать Украину

Во время выступления Йенс Столтенберг провел параллель между борьбой венгров за свободу в прошлом и нынешней борьбой Украины против российской агрессии. Он подчеркнул, что Украина защищает не только собственное существование, но и принципы суверенитета, демократии и права народов самостоятельно определять свое будущее.

По словам Столтенберга, поддержка Украины не является благотворительностью, поскольку она напрямую связана с безопасностью других европейских стран. Он также подчеркнул, что России нельзя позволить достичь своих целей.

"Наша поддержка Украины — это не благотворительность. Это инвестиция в нашу безопасность и в будущее демократической и мирной Европы.

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Борьба за свободу еще не завершена. Мы не можем позволить России добиться успеха" — заявил Столтенберг.

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич призвал европейские страны усилить поддержку Украины в ответ на гибридные атаки России. Он подчеркнул, что помощь Украине демонстрирует Москве недостижимость её целей и способствует безопасности Европы. В то же время Альянс подготовил план быстрого разгрома России на случай её вторжения на территорию стран НАТО, который предусматривает использование беспилотников и искусственного интеллекта.

Новини.LIVE писали, что также в октябре стало известно, что союзники по НАТО выделили более 10 млрд долларов на помощь Украине в сфере безопасности. В эту сумму входят средства в рамках программы PURL, по которой партнеры финансируют закупку американского вооружения в соответствии с приоритетными потребностями Украины. Посол США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что союзникам важно сохранять нынешние темпы поддержки.

НАТО военная помощь Украина Европа Йенс Столтенберг война в Украине Россия
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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