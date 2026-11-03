Украинский военнослужащий рядом с уничтоженной техникой. Иллюстративное фото: facebook.com/93OMBr

Соединенные Штаты Америки планируют обратиться к союзникам по НАТО с просьбой увеличить финансирование программы PURL, в рамках которой для Украины закупается американское вооружение. С таким запросом Вашингтон может выступить уже в ноябре 2026 года. В то же время для оплаты уже согласованных пакетов вооружений не хватает около 2 млрд долларов.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Новини.LIVЕ.

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США хотят увеличить финансирование программы PURL

По информации собеседников Bloomberg, американская сторона уже предупредила некоторых союзников о предстоящем обращении. Однако точную сумму дополнительного финансирования пока не определили.

Речь идет о программе PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), которая предусматривает закупку американского оружия за счет стран НАТО. После этого вооружение передается Украине. Среди предыдущих поставок были средства противовоздушной обороны и другое военное оборудование. В Bloomberg называют эту программу основой военной поддержки Украины со стороны Альянса.

США продолжают поставлять оружие Украине

По словам источников Bloomberg, США не прекратили передавать Украине вооружение, даже когда союзники еще не перечислили деньги на его закупку. Из-за этого дефицит финансирования может увеличиться, если Пентагон одобрит новые поставки.

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В то же время ситуация осложняет переговоры с партнерами. Противоречие между продолжением военной помощи и заявлениями Дональда Трампа вызывает неопределенность среди союзников США. Некоторым европейским странам становится сложнее обосновать новые расходы на поддержку Украины.

На это также влияет тот факт, что война продолжается уже пятый год, а часть европейских государств становится более осторожной в отношении дальнейшего финансирования.

В Пентагоне и Государственном департаменте США не предоставили Bloomberg комментариев по поводу нового запроса на финансирование.

Напомним, ранее Новини.LIVЕ сообщали, что 30 октября Государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине ракет PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) для систем Patriot. Ориентировочная стоимость сделки составляет 2,1 млрд долларов. Эта закупка будет финансироваться за счет взносов Канады, Германии, Норвегии и Европейского союза. Она осуществляется отдельно от программы PURL.

Также Новини.LIVЕ писали, что бывший генеральный секретарь НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг подчеркнул важность поддержки Украины для безопасности всей Европы. По его словам, помощь Украине является также вкладом в будущее демократического и мирного европейского пространства. Он подчеркнул, что борьба за свободу должна продолжаться.