Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент України Володимир Зеленський обговорив із лідерами країн Північної Європи та Балтії підготовку до тристоронньої зустрічі України, США та Росії в Абу-Дабі. Українська сторона вже передала американським партнерам пропозиції щодо можливих результатів переговорів. Також сторони обговорили безпеку Європи, підтримку України та підготовку до зими.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах, інформує Новини.LIVE.

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Що Зеленський обговорив із лідерами NB8

Про підготовку до зустрічі в Абу-Дабі Зеленський повідомив після розмови з партнерами з формату NB8. До нього входять Естонія, Фінляндія, Литва, Данія, Ісландія, Латвія, Норвегія та Швеція.

За словами президента, останніми днями відбулося кілька важливих підготовчих кроків. Зокрема, у Брюсселі пройшла зустріч за участю представників НАТО та європейських країн, а сам Зеленський провів контакти з представниками президента США. Переговорні команди також постійно підтримують зв'язок.

Українська сторона вважає, що зустріч в Об'єднаних Арабських Еміратах має бути результативною. Для цього пропозиції щодо можливих результатів переговорів уже передали американській стороні.

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Про що говорили щодо безпеки Європи

Окремо Зеленський і лідери NB8 обговорили питання європейської безпеки. Президент наголосив, що європейські країни мають брати участь в обговоренні безпекових питань, оскільки всі вони однаково заслуговують на гарантований захист.

Також глава держави поінформував партнерів про потреби України напередодні зими. Йдеться насамперед про підтримку енергетики та посилення протиповітряної оборони. Лідери підтвердили готовність допомагати Україні.

Зеленський подякував партнерам за підтримку та спільне бачення принципових питань. За його словами, сторони продовжать координацію та узгодження спільних позицій.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на переговорах із Росією в Абу-Дабі. Він не очікує значного прориву від зустрічі, однак вважає позитивним сигналом сам факт, що сторони погодилися провести переговори. Російську делегацію очолить Володимир Мединський.

Також Новини.LIVE писали, що представники НАТО, США, України та європейських держав провели консультації в Брюсселі напередодні тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. Сторони обговорили гарантії безпеки для України та нову стратегію європейської безпеки.