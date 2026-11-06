Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов очолить українську делегацію на майбутніх переговорах із Росією в Абу-Дабі. Він не очікує від зустрічі прориву, однак вважає позитивним сигналом сам факт, що представники обох країн погодилися сісти за стіл переговорів. Російську делегацію очолить Володимир Мединський.

Про це Кирило Буданов повідомив в інтерв’ю CBS News, інформує Новини.LIVE.

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Хто представлятиме Україну на переговорах в Абу-Дабі

Буданов очолить українську делегацію та представлятиме Україну на переговорах із Росією в Абу-Дабі. За його словами, майбутня зустріч не стане завершальним етапом переговорного процесу.

Буданов також не очікує значного прориву під час найближчої зустрічі. Водночас він вважає прогресом уже те, що українська та російська делегації погодилися зустрітися особисто.

Російську сторону на переговорах представлятиме Володимир Мединський.

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Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий назвав переговори в Абу-Дабі можливим підготовчим етапом до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, сторони мають обговорити безпекові питання, деескалацію та гарантії безпеки.

Також Новини.LIVE писали, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США та Росії можуть провести в Абу-Дабі або Швейцарії. За інформацією американського посадовця, зустріч мала б підготувати ґрунт для можливих переговорів на рівні керівників держав.