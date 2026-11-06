Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: facebook.com/kyrylo.budanov.official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов возглавит украинскую делегацию на предстоящих переговорах с Россией в Абу-Даби. Он не ожидает от встречи прорыва, однако считает позитивным сигналом сам факт того, что представители обеих стран согласились сесть за стол переговоров. Российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Об этом Кирилл Буданов сообщил в интервью CBS News, сообщает Новини.LIVE.

Реклама

Кто будет представлять Украину на переговорах в Абу-Даби

Буданов возглавит украинскую делегацию и будет представлять Украину на переговорах с Россией в Абу-Даби. По его словам, предстоящая встреча не станет завершающим этапом переговорного процесса.

Буданов также не ожидает значительного прорыва во время ближайшей встречи. В то же время он считает прогрессом уже то, что украинская и российская делегации согласились встретиться лично.

Российскую сторону на переговорах будет представлять Владимир Мединский.

Читайте также:

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий назвал переговоры в Абу-Даби возможным подготовительным этапом к встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. По его словам, стороны должны обсудить вопросы безопасности, деэскалацию и гарантии безопасности.

Также Новини.LIVE писали, что следующий раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией может пройти в Абу-Даби или Швейцарии. По информации американского чиновника, эта встреча должна подготовить почву для возможных переговоров на уровне глав государств.