Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. Фото: Reuters

Очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що європейські представники візьмуть участь у переговорах щодо завершення війни в Україні в Абу-Дабі та заявив, що його країна теж долучиться до обговорень. Перемовини відбудуться наступного тижня.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Reuters.

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Франція підтвердила участь у переговорах в Абу-Дабі

Глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив факт того, що європейські країни будуть представлені на перемовинах щодо завершення війни в Україні. Вони відбудуться в Абу-Дабі, країна доправить французьких представників.

"Європейці будуть ⁠достойно представлені. Франція прибуде до Абу-Дабі, щоб взяти участь у цих обговореннях", — заявив він.

Однак Барро зазначив, що не може розкрити ім'я представника Франції.

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"Я поки що не можу сказати, хто представлятиме Францію на ⁠цьому заході, але Франція, безсумнівно, там буде", — додав очільник МЗС.

Ми писали, що Президент Європейської ради Антоніу Кошта раніше заявив, що представники Європи обов'язково мають бути присутні на перемовинах в Абу-Дабі. На його думку, це необхідно для підтримки України та для відстоювання інтересів ЄС в цьому питанні.

Новини.LIVE інформували, що на думку українського лідера Володимира Зеленського, майбутні переговори в Абу-Дабі мають наблизити мир. Українські представники вже надали США власні пропозиції щодо результатів перемовин.