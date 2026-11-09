Премʼєр Фінляндії Петтері Орпо, президентка Єврокомісія Урсула фон дер Ляєн, президент Ради ЄС Антоніу Кошта. Фото: GettyImages

Високопосадовці Європейського Союзу долучаться до переговорів щодо завершення війни в Україні, які відбудуться в Абу-Дабі 10-11 листопада. Участь представників ЄС має посилити позиції Києва за столом переговорів, а також не допустити, щоб Росія скористалася діалогом під керівництво Сполучених Штатів Америки для зміни європейської архітектури безпеки на власну користь.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

Реклама

Участь ЄС в переговорах в Абу-Дабі

За інформацією трьох джерел видання, обізнаних із підготовкою до зустрічі, до окремих етапів переговорів в Абу-Дабі долучаться радники з національної безпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також керівники апаратів президента Єврокомісії та генерального секретаря НАТО.

Прагнення Європи долучитися до переговорного процесу частково посилилося після заяв Дональда Трампа та спеціального посланника з питань миру Джареда Кушнера. Їхні слова дали підстави припускати, що питання ширшої архітектури безпеки Європи також можуть стати частиною майбутньої угоди.

Москва вже тривалий час домагається права впливати на рішення, які належать до суверенної компетенції держав, зокрема щодо навчань НАТО, розміщення військ і систем озброєння у Східній Європі.

Читайте також:

Європейці категорично не сприймають таку перспективу. Вони вбачають в ній спробу відновити поділ континенту на сфери впливу за зразком часів холодної війни.

Як повідомили двоє чиновників, Кушнер заздалегідь не погоджував із європейськими столицями свою пропозицію розробити нову схему безпеки для континенту після завершення війни.

Європейські уряди наполягають, що обговорення питань безпеки Європи, які не стосуються безпосередньо України, мають відбуватися лише після завершення мирних переговорів із Києвом, а не паралельно з ними.

"Останніми тижнями європейці висловили свою думку, зазначивши американському посереднику, що жодна дискусія щодо майбутнього континенту не може ігнорувати наші очікування та вимоги", — заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Як писали Новини.LIVE, Вашингтон пропонує поєднати переговори про завершення війни в Україні з обговоренням нової системи безпеки в Європі, залучивши до цього процесу європейських союзників за моделлю Ради НАТО-Росія.

А глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро підтвердив участь європейських представників у переговорах щодо завершення війни в Україні. За його словами, Франція також долучиться до обговорень.

Крім того, США заявляють про прогрес у розробці повоєнних гарантій безпеки для України. Мирні переговори заплановані на 10 та 11 листопада в Абу-Дабі.