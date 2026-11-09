Речник Кремля Дмитро Пєсков. Фото: REUTERS/Anastasia Barashkova

Речник Кремля Дмитро Пєсков заперечив участь європейських представників на переговорах в Абу-Дабі. Відомо, що зустріч відбудеться упродовж 10-11 листопада.

Про це повідомляють росЗМІ, передає Новини.LIVE.

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Переговори в Абу-Дабі

"Переговори в Абу-Дабі відбуватимуться між РФ та Україною за посередництва США", — зазначив Пєсков у відповідь на запитання про участь європейців.

Крім того, у Кремлі поки не висловили позиції щодо ініціативи американського посланника Джареда Кушнера використати формат Ради НАТО — Росія як основу для обговорення майбутньої архітектури безпеки Європи.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Financial Times, представники високого рівня ЄС візьмуть участь у переговорах щодо припинення війни в Україні, які пройдуть в Абу-Дабі. Їхня присутність покликана зміцнити позиції Києва та запобігти спробам Москви використати діалог для просування вигідних їй змін у системі європейської безпеки.

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Крім того, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що європейські представники долучаться до переговорів в Абу-Дабі. Він також заявив, що Франція направить своїх представників для участі в обговореннях.