Делегація України вирушила на переговори в Абу-Дабі

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Українська переговорна делегація у понеділок, 9 листопада, вирушила на переговори в Абу-Дабі. Упродовж 10-11 листопада в ОАЄ відбудеться тристоронній формат за участі представників України, Сполучених Штатів Америки та Росії.

Про це повідомив керівник Служби зовнішньої розвідки та учасник делегації Рустем Умєров, передає Новини.LIVE.

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Українська делегації вирушила на переговори

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