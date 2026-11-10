Члены российской делегации, которая будет участвовать в переговорах в Абу-Даби с 9 по 11 ноября. Фото: российские СМИ

После длительной дипломатической паузы в ОАЭ возобновляется трехсторонний формат переговоров между Украиной, США и Россией. Параллельно в Абу-Даби будет работать влиятельная группа европейских дипломатов, с которыми Киев будет координировать каждый шаг, обсуждая архитектуру послевоенной безопасности и экономическое восстановление. Встреча при посредничестве США начнётся в Абу-Даби сегодня, 10 ноября, в 09:50.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Какие цели ставят перед собой делегации на переговорах в Абу-Даби

Двухдневные консультации в Объединенных Арабских Эмиратах, запланированные на 10 и 11 ноября, должны сдвинуть с мертвой точки процесс урегулирования войны. По информации российских СМИ, встреча начнется в 09:50 по киевскому времени.

Подобных контактов не было с конца зимы. В частности, переговорный процесс остановился 28 февраля 2026 года, когда Вашингтон начал военную операцию против Ирана. Формат удалось возобновить благодаря активным поездкам спецпосланника Стива Виткоффа, который сначала встретился в Осло с Владимиром Зеленским, а затем — с российским диктатором Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Как отмечал Владимир Зеленский, эти технические встречи должны выполнить «главную задачу» — подготовить основу для переговоров на уровне лидеров государств. Для этого может потребоваться один или два раунда. Среди основных тем для переговоров будут прекращение огня на море и в энергетике, возвращение депортированных детей и освобождение гражданских украинцев из российских тюрем.

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Какова позиция сторон в отношении территорий Украины

Что касается территориального компромисса, позиция остается неизменной. Киев не признает российскими ни Крым, ни Донбасс, ни Херсонскую или Запорожскую области, более того — отвергает абсурдные требования Кремля отдать еще неоккупированные Краматорск и Славянск. Обсуждение территориальных вопросов возможно исключительно на уровне президентов, однако технические делегации могут обсуждать прекращение огня по действующей линии фронта.

"Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны", — подчеркнул перед началом встреч глава Службы внешней разведки Рустем Умеров.

В свою очередь, глава Офиса президента Кирилл Буданов по дороге в ОАЭ подтвердил, что украинская сторона будет уделять большое внимание гуманитарным вопросам, чтобы ускорить обмены и согласовать "следующие этапы возвращения наших людей домой".

Американские представители видят свою миссию в "посредничестве в переговорах на рабочем уровне". По словам Джареда Кушнера, Вашингтон сосредоточится на четырёх темах: прекращение боевых действий, формирование "надежных послевоенных гарантий безопасности и договоренностей, которые снизят риск возобновления конфликта", разработка экономического плана восстановления Украины и гуманитарные меры по оказанию помощи пострадавшим.

Состав участников трехсторонних переговоров

В Объединённые Арабские Эмираты прибыли делегации трёх стран.

Представители Украины:

Рустем Умеров — руководитель Службы внешней разведки. Именно он назначен главой украинской делегации на этих переговорах.

руководитель Службы внешней разведки. Именно он назначен главой украинской делегации на этих переговорах. Кирилл Буданов — глава Офиса президента Украины.

глава Офиса президента Украины. Давид Арахамия — председатель парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде.

председатель парламентской фракции «Слуга народа» в Верховной Раде. Сергей Кислица — первый заместитель главы Офиса президента.

первый заместитель главы Офиса президента. Вадим Скибицкий — заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны.

заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны. Аналитик из команды Службы внешней разведки (его имя не разглашается).

Посредники от Соединённых Штатов:

Стив Виткофф — специальный посланник президента США, ответственный за деэскалацию и коммуникацию между столицами.

— специальный посланник президента США, ответственный за деэскалацию и коммуникацию между столицами. Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа. Перед началом переговоров он организует координационную встречу с участием Украины и представителей стран Европы.

Делегация Российской Федерации:

Владимир Мединский — глава российской делегации, помощник диктатора Путина и руководитель военно-исторического общества. Президент Украины ранее выражал разочарование его назначением, указывая, что Мединский использует встречи для затягивания времени, читая псевдоисторические "лекции".

глава российской делегации, помощник диктатора Путина и руководитель военно-исторического общества. Президент Украины ранее выражал разочарование его назначением, указывая, что Мединский использует встречи для затягивания времени, читая псевдоисторические "лекции". Сергей Рябков — заместитель министра иностранных дел РФ. Присоединяется к формату впервые. В своем ведомстве он курирует вопросы контроля над вооружениями, ядерную программу Ирана и отношения с Америкой. Журналист Виталий Портников убежден, что Рябкова взяли исключительно в качестве «куратора по США», а не для поиска реальных компромиссов.

— заместитель министра иностранных дел РФ. Присоединяется к формату впервые. В своем ведомстве он курирует вопросы контроля над вооружениями, ядерную программу Ирана и отношения с Америкой. Журналист Виталий Портников убежден, что Рябкова взяли исключительно в качестве «куратора по США», а не для поиска реальных компромиссов. Михаил Галузин — заместитель министра иностранных дел России (уже имел опыт участия в таких раундах).

— заместитель министра иностранных дел России (уже имел опыт участия в таких раундах). Игорь Костюков — руководитель российской военной разведки (также участвовал ранее).

руководитель российской военной разведки (также участвовал ранее). Юрий Жигарловский — заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России (новый участник процесса).

Координация с европейскими партнерами

Накануне встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пытался изолировать Европу, заявляя, что формат ограничивается исключительно Украиной, РФ и США. Впрочем, западные союзники, напротив, активизировались. Издание Politico сообщало, что европейские высокопоставленные чиновники "в частном порядке признают, что европейцы больше не доверяют Вашингтону защиту ни интересов Европы, ни интересов Украины".

Именно поэтому, параллельно с основным треком, украинская сторона организует "отдельные координационные встречи".

"Делаем все, чтобы Европа была участницей дипломатического процесса", — подчеркнул Рустем Умеров, добавив, что для Киева «принципиально важно поддерживать тесную координацию со всеми нашими ключевыми партнерами, обеспечивать согласованность позиций и общее понимание дальнейших шагов в переговорном процессе».

Накануне Владимир Зеленский также провел отдельные консультации с лидерами стран Балтии и Северной Европы.

Соответственно, в Абу-Даби прибыла крупная группа европейских координаторов:

Гюнтер Зауттер (Германия) — советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики. Занимается консолидацией европейской поддержки.

(Германия) — советник канцлера Фридриха Мерца по вопросам внешней политики. Занимается консолидацией европейской поддержки. Фабрицио Саджо (Италия) — дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мелони, ответственный за самые сложные дипломатические дела.

(Италия) — дипломатический советник премьер-министра Джорджи Мелони, ответственный за самые сложные дипломатические дела. Джонатан Пауэлл (Великобритания) — советник премьера Кира Стармера по национальной безопасности. Ветеран дипломатии, работавший с Тони Блэром и занимавшийся мирным процессом в Северной Ирландии. Имеет прямые контакты со Стивом Виткоффом.

(Великобритания) — советник премьера Кира Стармера по национальной безопасности. Ветеран дипломатии, работавший с Тони Блэром и занимавшийся мирным процессом в Северной Ирландии. Имеет прямые контакты со Стивом Виткоффом. Эммануэль Бонн (Франция) — главный дипломатический советник Эммануэля Макрона. Об участии французской стороны заранее предупреждал министр Жан-Ноэль Барро.

(Франция) — главный дипломатический советник Эммануэля Макрона. Об участии французской стороны заранее предупреждал министр Жан-Ноэль Барро. Джеффри ван Леувен (НАТО) — руководитель аппарата генерального секретаря Альянса Марка Рютте. В прошлом — советник по национальной безопасности и министр торговли Нидерландов.

(НАТО) — руководитель аппарата генерального секретаря Альянса Марка Рютте. В прошлом — советник по национальной безопасности и министр торговли Нидерландов. Бьорн Зайберт (Еврокомиссия) — глава кабинета Урсулы фон дер Ляйен. Имеет большой опыт консультаций с США по украинскому досье.

(Еврокомиссия) глава кабинета Урсулы фон дер Ляйен. Имеет большой опыт консультаций с США по украинскому досье. Анна-Мария Бура (Европейский совет) — главный советник по внешней политике президента Антониу Кошты.

Все эти представители примут участие в совместной встрече с украинской делегацией и американскими посредниками до начала официального трехстороннего раунда. По словам Джареда Кушнера, это станет продолжением постоянных консультаций "по вопросам европейской безопасности и послевоенного будущего Украины, проводившихся в течение последних нескольких недель".

Новини.LIVE сообщали, что перед началом трехсторонней встречи в Абу-Даби американские посланники Джаред Кушнер и Стив Виткофф проведут предварительные консультации с союзниками. К этой закрытой беседе пригласили делегатов от Украины, руководство ЕС и НАТО, а также представителей Лондона, Парижа, Берлина и Рима.

Главным пунктом начала переговоров Москва сделала вопрос региональной безопасности и взаимных гарантий для РФ и Украины. Именно эта тема откроет официальную повестку дня встречи в ОАЭ.

Украинские переговорщики еще в понедельник, 9 ноября, отправились в Эмираты. Трехсторонний раунд переговоров с участием Киева, Вашингтона и Москвы рассчитан на два дня — 10 и 11 ноября.

Несмотря на заявления Москвы, чиновники Евросоюза все же намерены присутствовать на переговорах. Участие ЕС необходимо для поддержки позиций Киева, а также для того, чтобы не позволить России под кураторством США изменить систему безопасности на континенте исключительно в своих интересах.

Джаред Кушнер сообщил, что Белый дом уже сформировал пакет предложений для встречи в Абу-Даби. Вашингтон активно согласовывает с Украиной, НАТО и Европой конкретные обязательства в сфере безопасности, которые сделают невозможным повторное вторжение России в будущем.

В то же время в США уже успели положительно оценить первые контакты делегаций. По словам неназванного американского чиновника, Украина и РФ «проявили гибкость» в некоторых вопросах.