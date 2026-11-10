Члени російської делегації, яка працюватиме на переговорах в Абу-Дабу з 9 по 11 листопада. Фото: росЗМІ

Після тривалої дипломатичної паузи в ОАЕ відновлюється тристоронній формат переговорів між Україною, США та Росією. Паралельно в Абу-Дабі працюватиме потужна група європейських дипломатів, з якими Київ координуватиме кожен крок, обговорюючи архітектуру повоєнної безпеки та економічне відновлення. Зустріч за американського посередництва стартує в Абу-Дабі сьогодні, 10 листопада о 09:50.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Які цілі ставлять перед собою делегації на переговорах в Абу-Дабі

Дводенні консультації в Об'єднаних Арабських Еміратах, заплановані на 10 та 11 листопада, мають зрушити з мертвої точки процес врегулювання війни. За інформацією російських медіа, зустріч розпочнеться о 09:50 за київським часом.

Подібних контактів не було з кінця зими. Зокрема, переговорний процес зупинився 28 лютого 2026 року, коли Вашингтон розпочав військову операцію проти Ірану. Формат вдалося реанімувати завдяки активним поїздкам спецпосланця Стіва Віткоффа, який спершу зустрівся в Осло з Володимиром Зеленським, а згодом — із російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Як зазначав Володимир Зеленський, ці технічні зустрічі мають виконати "головне завдання" — підготувати базу для перемовин на рівні лідерів держав. Для цього може знадобитися один або два раунди. Серед основних тем для переговорів буде припинення вогню на морі та в енергетиці, повернення депортованих дітей і звільнення цивільних українців із російських тюрем.

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Щодо територіального компромісу позиція незмінна. Київ не визнає російськими ані Крим, ані Донбас, ані Херсонську чи Запорізьку області, ба більше — відкидає абсурдні вимоги Кремля віддати ще неокуповані Краматорськ і Слов'янськ. Обговорення територій можливе виключно на рівні президентів, проте технічні делегації можуть дискутувати про припинення вогню по чинній лінії фронту.

"Наша мета — довготривалий і стійкий мир, гарантована безпека для України та реальні можливості для відновлення України після війни", — наголосив перед початком зустрічей керівник Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров.

Своєю чергою, очільник Офісу президента Кирило Буданов дорогою в ОАЕ підтвердив, що українська сторона приділятиме багато уваги гуманітарним питанням, щоб форсувати обміни та узгодити "про наступні етапи повернення наших людей додому".

Американські представники бачать свою місію як "посередництво у переговорах на робочому рівні". За словами Джареда Кушнера, Вашингтон зосередиться на чотирьох темах: зупинка бойових дій, формування "надійних повоєнних безпекових гарантій та домовленостей, які зменшать ризик відновлення конфлікту", розробка економічного плану відновлення України та гуманітарні заходи для допомоги постраждалим.

Склад учасників тристоронніх переговорів

До Об'єднаних Арабських Еміратів прибули сформовані делегації трьох країн.

Представники України:

Рустем Умєров — керівник Служби зовнішньої розвідки. Саме він призначений головою української делегації на цих переговорах.

— керівник Служби зовнішньої розвідки. Саме він призначений головою української делегації на цих переговорах. Кирило Буданов — очільник Офісу президента України.

— очільник Офісу президента України. Давид Арахамія — голова парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді.

— голова парламентської фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Сергій Кислиця — перший заступник глави Офісу президента.

— перший заступник глави Офісу президента. Вадим Скібіцький — заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони.

— заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони. Аналітик із команди Служби зовнішньої розвідки (його ім'я не розголошується).

Посередники від Сполучених Штатів:

Стів Віткофф — спеціальний посланець президента США, відповідальний за деескалацію та комунікацію між столицями.

— спеціальний посланець президента США, відповідальний за деескалацію та комунікацію між столицями. Джаред Кушнер — зять Дональда Трампа. Перед стартом перемовин він організовує координаційну зустріч за участю України та представників країн Європи.

Делегація Російської Федерації:

Володимир Мединський — голова російської делегації, помічник диктатора Путіна та очільник військово-історичного товариства. Український президент раніше висловлював розчарування його призначенням, вказуючи, що Мединський використовує зустрічі для затягування часу через читання псевдоісторичних "лекцій".

— голова російської делегації, помічник диктатора Путіна та очільник військово-історичного товариства. Український президент раніше висловлював розчарування його призначенням, вказуючи, що Мединський використовує зустрічі для затягування часу через читання псевдоісторичних "лекцій". Сергій Рябков — заступник міністра закордонних справ РФ. Приєднується до формату вперше. У своєму відомстві він опікується контролем над озброєннями, ядерною програмою Ірану та відносинами з Америкою. Журналіст Віталій Портников переконаний, що Рябкова взяли виключно як "куратора США", а не для пошуку реальних компромісів.

— заступник міністра закордонних справ РФ. Приєднується до формату вперше. У своєму відомстві він опікується контролем над озброєннями, ядерною програмою Ірану та відносинами з Америкою. Журналіст Віталій Портников переконаний, що Рябкова взяли виключно як "куратора США", а не для пошуку реальних компромісів. Михайло Галузін — заступник міністра закордонних справ Росії (вже мав досвід участі у таких раундах).

— заступник міністра закордонних справ Росії (вже мав досвід участі у таких раундах). Ігор Костюков — керівник російської військової розвідки (також брав участь раніше).

— керівник російської військової розвідки (також брав участь раніше). Юрій Жигарловський — заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗС Росії (новий учасник процесу).

Координація з європейськими партнерами

Напередодні зустрічі речник російського лідера Дмитро Пєсков намагався ізолювати Європу, заявляючи, що формат обмежується виключно Україною, РФ та США. Утім, західні союзники навпаки активізувалися. Видання Politico повідомляло, що європейські високопосадовці "приватно визнають, що європейці більше не довіряють Вашингтону захищати ані інтереси Європи, ані інтереси України".

Саме тому, паралельно з основним треком, українська сторона організовує "окремі координаційні зустрічі".

"Робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу", — підкреслив Рустем Умєров, додавши, що Києву "принципово зберігати тісну координацію з усіма нашими ключовими партнерами, забезпечувати узгодженість позицій і спільне розуміння подальших кроків у переговорному процесі".

Напередодні Володимир Зеленський також провів окремі консультації з лідерами країн Балтії та Північної Європи.

Відповідно, до Абу-Дабі прибула масштабна група європейських координаторів:

Гюнтер Зауттер (Німеччина) — радник канцлера Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики. Опікується консолідацією європейської підтримки.

(Німеччина) — радник канцлера Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики. Опікується консолідацією європейської підтримки. Фабріціо Саджо (Італія) — дипломатичний радник прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, відповідальний за найскладніші дипломатичні кейси.

(Італія) — дипломатичний радник прем'єр-міністерки Джорджі Мелоні, відповідальний за найскладніші дипломатичні кейси. Джонатан Пауелл (Велика Британія) — радник прем'єра Кіра Стармера з нацбезпеки. Ветеран дипломатії, який працював із Тоні Блером та займався мирним процесом у Північній Ірландії. Має прямі контакти зі Стівом Віткоффом.

(Велика Британія) — радник прем'єра Кіра Стармера з нацбезпеки. Ветеран дипломатії, який працював із Тоні Блером та займався мирним процесом у Північній Ірландії. Має прямі контакти зі Стівом Віткоффом. Емманюель Бонн (Франція) — головний дипломатичний радник Емманюеля Макрона. Про участь французької сторони заздалегідь попереджав міністр Жан-Ноель Барро.

(Франція) — головний дипломатичний радник Емманюеля Макрона. Про участь французької сторони заздалегідь попереджав міністр Жан-Ноель Барро. Джеффрі ван Леувен (НАТО) — керівник апарату генсека Альянсу Марка Рютте. У минулому — радник з нацбезпеки та міністр торгівлі Нідерландів.

(НАТО) — керівник апарату генсека Альянсу Марка Рютте. У минулому — радник з нацбезпеки та міністр торгівлі Нідерландів. Бйорн Зайберт (Єврокомісія) — глава кабінету Урсули фон дер Ляєн. Має великий досвід консультацій зі США щодо українського досьє.

— глава кабінету Урсули фон дер Ляєн. Має великий досвід консультацій зі США щодо українського досьє. Анна-Марія Бура (Європейська рада) — головна радниця із зовнішньої політики президента Антоніу Кошти.

Всі ці представники візьмуть участь у спільній зустрічі з українською делегацією та американськими посередниками до початку офіційного тристороннього раунду. За словами Джареда Кушнера, це стане продовженням постійних консультацій "щодо європейської безпеки та повоєнного майбутнього України протягом останніх кількох тижнів".

Новини.LIVE інформували, що перед стартом тристоронньої зустрічі в Абу-Дабі американські посланці Джаред Кушнер і Стів Віткофф проведуть попередні консультації з союзниками. До цієї закритої розмови запросили делегатів від України, керівництво ЄС і НАТО, а також представників Лондона, Парижа, Берліна та Рима.

Головним пунктом старту переговорів Москва зробила питання регіональної безпеки та взаємних гарантій для РФ та України. Саме ця тема відкриє офіційний порядок денний зустрічі в ОАЕ.

Українські переговірники ще в понеділок, 9 листопада, вирушили в Емірати. Тристоронній раунд переговорів за участі Києва, Вашингтона та Москви розрахований на два дні — 10 та 11 листопада.

Попри заяви Москви, посадовці Євросоюзу все ж мають намір бути присутніми під час переговорного процесу. Участь ЄС потрібна для підтримки позицій Києва, а також аби не дозволити Росії під кураторством США змінити систему безпеки на континенті виключно під власні інтереси.

Джаред Кушнер повідомив, що Білий дім уже сформував пакет пропозицій для зустрічі в Абу-Дабі. Вашингтон активно погоджує з Україною, Альянсом і Європою конкретні безпекові зобов'язання, які унеможливлять повторний напад Росії в майбутньому.

Натомість в США уже встигли позитивно оцінити перші контакти делегацій. За словами неназваного американського чиновника, Україна та РФ "проявили гнучкість" в деяких питаннях.