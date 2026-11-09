Cпецпредставники президента США Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Спецпредставник президента США Джаред Кушнер і спеціальний посланець Стів Віткофф проведуть консультації з європейськими партнерами перед початком тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. До обговорень долучаться представники України, Європейського Союзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.

Про підготовку зустрічі Кушнер повідомив у Х, передає Новини.LIVE.

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З ким Кушнер і Віткофф проведуть зустріч

Кушнер також окреслив чотири ключові напрями, на яких зосереджена робота Білого дому. Перший — припинення бойових дій. Другий — формування надійних безпекових гарантій для України після війни та домовленостей, які мають знизити ризик повторного російського вторгнення.

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Пост Кушнера. Фото: скриншот

Ще два пріоритети стосуються майбутнього України. Йдеться про підготовку комплексного економічного плану для відновлення та розвитку країни, а також реалізацію гуманітарних ініціатив, спрямованих на полегшення страждань людей і подолання наслідків російсько-української війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі в тристоронніх переговорах зі США та Росією, запланованих на 10–11 листопада. Серед пріоритетів української сторони — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі, обмін військовополоненими та отримання надійних гарантій безпеки.

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Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни та підготовку до тристоронніх переговорів України, США й Росії в Абу-Дабі.