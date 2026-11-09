Кушнер і Віткофф зустрінуться з європейськими партнерами в Абу-Дабі
Спецпредставник президента США Джаред Кушнер і спеціальний посланець Стів Віткофф проведуть консультації з європейськими партнерами перед початком тристоронніх переговорів в Абу-Дабі. До обговорень долучаться представники України, Європейського Союзу, НАТО, Німеччини, Франції, Великої Британії та Італії.
Про підготовку зустрічі Кушнер повідомив у Х, передає Новини.LIVE.
З ким Кушнер і Віткофф проведуть зустріч
Кушнер також окреслив чотири ключові напрями, на яких зосереджена робота Білого дому. Перший — припинення бойових дій. Другий — формування надійних безпекових гарантій для України після війни та домовленостей, які мають знизити ризик повторного російського вторгнення.
Ще два пріоритети стосуються майбутнього України. Йдеться про підготовку комплексного економічного плану для відновлення та розвитку країни, а також реалізацію гуманітарних ініціатив, спрямованих на полегшення страждань людей і подолання наслідків російсько-української війни.
Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада українська делегація вирушила до Абу-Дабі для участі в тристоронніх переговорах зі США та Росією, запланованих на 10–11 листопада. Серед пріоритетів української сторони — припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, відновлення безпеки судноплавства в Чорному морі, обмін військовополоненими та отримання надійних гарантій безпеки.
Як повідомляли Новини.LIVE, 9 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Сторони обговорили дипломатичні зусилля для завершення війни та підготовку до тристоронніх переговорів України, США й Росії в Абу-Дабі.