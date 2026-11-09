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Главная Новости дня Кушнер и Виткофф встретятся с европейскими партнерами в Абу-Даби

Кушнер и Виткофф встретятся с европейскими партнерами в Абу-Даби

Ua ru
9 ноября 2026 18:26
Кушнер объявил о встрече с представителями ЕС, НАТО и Украины Getty Images
Спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер. Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер и специальный посланник Стив Виткофф проведут консультации с европейскими партнерами перед началом трехсторонних переговоров в Абу-Даби. К обсуждениям присоединятся представители Украины, Европейского Союза, НАТО, Германии, Франции, Великобритании и Италии.

О подготовке встречи Кушнер сообщил в X, передает Новини.LIVE.

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С кем Кушнер и Виткофф проведут встречу

Кушнер также обозначил четыре ключевых направления, на которых сосредоточена работа Белого дома. Первое — прекращение боевых действий. Второе — формирование надежных гарантий безопасности для Украины после войны и договоренностей, которые должны снизить риск повторного российского вторжения.

Кушнер и Виткофф встретятся с европейскими партнерами в Абу-Даби - фото 1
Пост Кушнера. Фото: скриншот
Кушнер и Виткофф встретятся с европейскими партнерами в Абу-Даби - фото 2
Пост Кушнера. Фото: скриншот
Кушнер и Виткофф встретятся с европейскими партнерами в Абу-Даби - фото 3
Пост Кушнера. Фото: скриншот

Еще два приоритета касаются будущего Украины. Речь идет о подготовке комплексного экономического плана для восстановления и развития страны, а также о реализации гуманитарных инициатив, направленных на облегчение страданий людей и преодоление последствий российско-украинской войны.

Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября украинская делегация отправилась в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах с США и Россией, запланированных на 10–11 ноября. Среди приоритетов украинской стороны — прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, восстановление безопасности судоходства в Чёрном море, обмен военнопленными и получение надёжных гарантий безопасности.

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Как сообщали Новини.LIVE, 9 ноября Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Стороны обсудили дипломатические усилия по прекращению войны и подготовку к трехсторонним переговорам между Украиной, США и Россией в Абу-Даби.

США переговоры дипломатия Стив Виткофф Джаред Кушнер
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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