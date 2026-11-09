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Зеленский: Индия готова выступить посредником в Черном море

Ua ru
9 ноября 2026 17:09
Индия готова выступить посредником в Черном море — Зеленский facebook.com/zelenskyy.official
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. По его словам, стороны обсудили совместные усилия по прекращению войны в Украине, а также подготовку к переговорам в Абу-Даби. Представитель Индии подчеркнул, что страна готова выступить посредником в экспорте зерна в Черном море.

Об этом украинский лидер сообщил в посте в Facebook, передает Новини.LIVE.

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О чем Зеленский говорил с премьером Индии

Зеленский провел беседу с Моди и сообщил ему о "ситуации в дипломатии". Глава государства заявил, что в настоящее время идет активная подготовка к переговорам в Абу-Даби. По его словам, Украина ожидает от российской стороны действий, которые приведут к деэскалации.

Он также сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди многократно подчеркивал диктатору РФ Путину, что войну следует завершить. Представитель страны подчеркнул, что Индия готова выступить посредником для экспорта зерна в Черном море, ведь Россия продолжает блокировать коридоры.

"Важно, чтобы Индия определила, какими шагами и диалогом с другими лидерами она может способствовать приближению конца войны. Одним из направлений может быть продовольственная безопасность. Мы обсудили, как Россия блокирует экспорт зерна в Черном море. Индия готова выступить посредником в налаживании продовольственных коридоров, и мы рассчитываем на продолжение усилий в этом направлении", — написал Зеленский.

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По словам президента, РФ блокирует морские пути, из-за чего страдает экономика разных стран. Украинская и индийская стороны договорились, что будут продолжать поддерживать связь.

Зеленський: Індія готова стати посередником у Чорному морі - фото 1
Сообщение Владимира Зеленского. Скриншот: Facebook

Мы писали, что, по информации Financial Times, Чёрное море стало самым смертоносным морским маршрутом в мире. В результате войны, развязанной Россией, коммерческие суда страдают от беспилотников и вынуждены пересматривать маршруты.

Новини.LIVE сообщали, что тем временем Россия задействовала арктический маршрут времён Второй мировой войны для экспорта зерна. Торговля зерном через Чёрное море остановилась из-за развязанной войны и многочисленных атак.

Владимир Зеленский Индия экспорт зерна море Нарендра Моди
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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