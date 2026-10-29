Морской порт в России. Иллюстративное фото: Reuters

Россия впервые использовала арктический морской маршрут времен Второй мировой войны для экспорта зерна. Москва ищет альтернативные пути поставок из-за войны в Украине и рисков на Балтийском море. В то же время торговля зерном через Черное море фактически остановилась на фоне войны и атак на порты и суда обеих стран.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Россия начала экспортировать зерно через Мурманск

Москва стремится сохранить ключевых покупателей зерна на Ближнем Востоке и в Азии. Ранее Россия пыталась переориентировать экспорт на балтийские порты и субсидировала железнодорожные перевозки из южных регионов. Теперь страна также рассматривает возможности арктического направления.

Мурманский морской торговый порт совместно с Demetra Holding, одной из крупнейших торговых компаний России, приступил к погрузке первой партии зерна объемом 3,4 тыс. тонн на судно. Зерно поступает из ключевых аграрных регионов страны.

По данным судовых трекеров и источников на рынке, в Мурманске планируется погрузить около 28 тыс. тонн пшеницы на судно, следующее в Касабланку — порт в Марокко.

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История и логистика арктического маршрута

Мурманск расположен почти в 2 тыс. км к северу от Москвы, недалеко от границы с Норвегией. Добраться до порта можно через нейтральные воды. Во время Второй мировой войны его использовали союзные конвои для доставки грузов в Советский Союз.

Комментируя запуск альтернативного маршрута на фоне ограничений традиционных путей экспорта, в Мурманском морском торговом порту заявили:

"В то время, когда традиционные экспортные маршруты сталкиваются с ограничениями, Мурманский морской торговый порт оперативно открывает для российских фермеров альтернативный путь на внешние рынки", — отметили в порту.

Какую роль в российском экспорте играют балтийские порты

В сентябре балтийские порты перевалили 1,2 млн тонн зерна. Это составило более 60% всего морского экспорта российского зерна. Чтобы обрабатывать такие грузы, российские компании переоборудуют терминалы, которые ранее использовались для перевалки удобрений и угля.

По данным Reuters, некоторые представители Кремля также предупреждали о рисках возможных враждебных действий со стороны европейских стран НАТО в Балтийском регионе. Все страны, имеющие выход к Балтийскому морю, кроме России, являются членами НАТО.

Новини.LIVE сообщали, что Financial Times назвала Чёрное море самым опасным морским маршрутом в мире из-за атак дронов и ракет на торговые суда. С начала 2026 года там подверглись ударам более 570 судов, а по меньшей мере 40 моряков погибли. Из-за опасности растут расходы на страхование, сокращается работа украинских портов и падает морской экспорт зерна.

Новини.LIVE писали, что в конце октября 2026 года вблизи румынской Констанцы затонуло судно KHORYV, на борту которого находились 14 членов экипажа. В результате инцидента погиб украинский моряк, ещё шесть граждан Украины были спасены: двое не нуждались в медицинской помощи, а четверо, в том числе капитан, попали в больницу. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона, обстоятельства происшествия выясняются.