Спасательная операция после морского инцидента в Чёрном море. Фото: Reuters

В течение 2026 года коммерческие суда в Чёрном море подвергаются ударам дронов, ракет и морских беспилотников на фоне взаимных атак России и Украины. Опасность вынуждает судовладельцев пересматривать маршруты и тратить больше на страхование. Удары также ограничивают возможности украинских портов и затрудняют экспорт зерна, от которого зависят доходы аграриев и поставки продовольствия за рубеж.

Об этом сообщает Financial Times, передает Новини.LIVE.

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Сколько судов подверглись атакам в Чёрном море

По данным компании по морской безопасности Ambrey и Международной морской организации, с начала года в Чёрном море подверглись ударам более 570 судов. Погибли не менее 40 моряков. Для сравнения: в Ормузском проливе подтвердили 24 случая гибели моряков.

В июле-сентябре в Чёрном море зафиксировали около 387 повреждённых судов. Это более чем в пять раз превышает показатель предыдущего квартала. По данным Ambrey, в третьем квартале происходило в среднем более четырёх атак в день.

Точное количество поврежденных судов и погибших установить сложно. Информация об атаках в обоих регионах поступает не в полном объеме.

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Россия усилила атаки на торговые суда

Угроза для судоходства возросла летом. Украина начала атаковать российские суда, чтобы прервать поставки дизельного топлива из Крыма. Впоследствии удары распространились на район Керченского пролива, где Черное море соединяется с Азовским.

Россия в ответ усилила атаки на суда, заходящие в украинские порты. По оценке Ambrey, на долю России приходилось около 90% ударов по судам за последние 45 дней, о которых говорится в отчете.

Аналитики также обратили внимание на изменение целей. Ранее украинские удары были направлены преимущественно на оборудование для погрузки грузов, машинные отделения или рулевые системы. Теперь атакам подвергаются также капитанские мостики и жилые помещения экипажей. Это увеличивает риск гибели людей.

Глава Профсоюза работников морского транспорта Украины Олег Григорюк описал опасность для моряков так:

"Для меня Чёрное море и заход в украинские порты — это почти самоубийство".

Масштаб опасности уже влияет на решения судовладельцев. Некоторые компании готовы работать на рискованных маршрутах Персидского залива из-за высоких ставок за перевозку. Однако Черное море они считают слишком опасным с точки зрения соотношения рисков и прибыли.

Как атаки влияют на страхование и перевозки

Стоимость страхования судов от военных рисков в Чёрном море может достигать 15% стоимости корпуса. Это почти вдвое больше, чем для судов в Персидском заливе.

Из-за высоких затрат и опасности часть компаний отказывается от таких перевозок. Другие используют более старые суда, которые дешевле страховать. Некоторым из них до 50 лет.

Опасные условия влияют и на решения самих моряков. Бангладешский моряк Махфузул Ислам Плабон пережил атаку украинского морского дрона на танкер, на котором он плыл в российский порт Новороссийск. После этого он заявил, что больше не вернётся в Чёрное море, "сколько бы денег ни предлагали".

Как атаки угрожают экспорту зерна из Украины

Последствия уже заметны в работе украинских портов. По данным крупнейшего частного портового оператора Украины TIS, в сентябре порты Большой Одессы обслужили менее 10 судов. В июле их было около 400.

Украина перенаправляет часть зерновых грузов через более мелкие дунайские порты. Однако они также страдают от атак, поэтому не могут в полной мере использовать свои возможности.

В августе морской экспорт украинской аграрной продукции сократился до 1,4 млн тонн. Это примерно на 75% меньше довоенного уровня.

Проблемы с перевозками угрожают не только доходам Украины. Из-за удорожания доставки и ограничений экспорта могут пострадать и фермеры. Глава украинской агрокомпании Kernel Андрей Веревский предупредил, что без доходов от экспорта малые и средние хозяйства могут не иметь достаточно средств на топливо, семена и удобрения для следующей посевной.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 октября вблизи румынского города Констанца затонуло судно KHORYV. На его борту находились 14 членов экипажа. В результате инцидента погиб гражданин Украины, нескольких украинских моряков спасли. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки на гражданские суда в Черном море создают риски для международных перевозок. Под угрозой находятся не только украинские порты, но и маршруты вблизи других государств. В то же время российский флот не спешит возвращаться в Крым, а использование подводных лодок заметно сократилось.