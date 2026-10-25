Рятувальна операція після морської інциденту в Чорному морі. Фото: Reuters

Упродовж 2026 року комерційні судна в Чорному морі потерпають від ударів дронів, ракет і морських безпілотників на тлі взаємних атак Росії та України. Небезпека змушує судновласників переглядати маршрути й витрачати більше на страхування. Удари також скорочують можливості українських портів і ускладнюють експорт зерна, від якого залежать доходи аграріїв та постачання продовольства за кордон.

Про це повідомляє Financial Times, передає Новини.LIVE.

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Скільки суден атакували в Чорному морі

За даними компанії з морської безпеки Ambrey та Міжнародної морської організації, від початку року в Чорному морі зазнали ударів понад 570 суден. Загинули щонайменше 40 моряків. Для порівняння, в Ормузькій протоці підтвердили 24 смерті моряків.

У липні-вересні в Чорному морі зафіксували близько 387 уражених суден. Це більш ніж уп'ятеро перевищує показник попереднього кварталу. За даними Ambrey, у третьому кварталі відбувалося в середньому понад чотири атаки на день.

Точну кількість пошкоджених суден і загиблих встановити складно. Інформація про атаки в обох регіонах надходить не повністю.

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Росія посилила атаки на торговельні судна

Загроза для судноплавства зросла влітку. Україна почала атакувати російські судна, щоб перервати постачання дизельного пального з Криму. Згодом удари поширилися на район Керченської протоки, де Чорне море з'єднується з Азовським.

Росія у відповідь посилила атаки на судна, які заходять до українських портів. За оцінкою Ambrey, на Росію припадало близько 90% ударів по суднах за останні 45 днів, про які йдеться у звіті.

Аналітики також звернули увагу на зміну цілей. Раніше українські удари були спрямовані переважно на обладнання для завантаження вантажів, машинні відділення або кермові системи. Тепер атак зазнають також капітанські містки та житлові приміщення екіпажів. Це збільшує ризик загибелі людей.

Очільник Профспілки працівників морського транспорту України Олег Григорюк описав небезпеку для моряків так:

"Для мене Чорне море і заходи в українські порти — це майже самогубство".

Масштаб небезпеки вже впливає на рішення судновласників. Деякі компанії готові працювати на ризикованих маршрутах Перської затоки через високі ставки за перевезення. Проте Чорне море вони вважають надто небезпечним з огляду на співвідношення ризиків і прибутку.

Як атаки впливають на страхування та перевезення

Вартість страхування суден від воєнних ризиків у Чорному морі може сягати 15% вартості корпусу. Це майже вдвічі більше, ніж для суден у Перській затоці.

Через високі витрати та небезпеку частина компаній відмовляється від таких перевезень. Інші використовують старіші судна, які дешевше страхувати. Деякі з них мають вік до 50 років.

Небезпечні умови впливають і на рішення самих моряків. Бангладеський моряк Махфузул Іслам Плабон пережив атаку українського морського дрона на танкер, яким він плив до російського порту Новоросійськ. Після цього він заявив, що більше не повернеться до Чорного моря, "скільки б грошей не пропонували".

Як атаки загрожують експорту зерна з України

Наслідки вже помітні в роботі українських портів. За даними найбільшого приватного портового оператора України TIS, у вересні порти Великої Одеси обслужили менш як 10 суден. У липні їх було близько 400.

Україна перенаправляє частину зернових вантажів через менші дунайські порти. Проте вони також потерпають від атак, тому не можуть повністю використати свої можливості.

У серпні морський експорт української аграрної продукції скоротився до 1,4 млн тонн. Це приблизно на 75% менше за довоєнний рівень.

Проблеми з перевезеннями загрожують не лише доходам України. Через подорожчання доставки та обмеження експорту можуть постраждати й фермери. Голова української аграрної компанії Kernel Андрій Веревський попередив, що без доходів від експорту малі та середні господарства можуть не мати достатньо коштів на пальне, насіння й добрива для наступної посівної.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляли, що 23 жовтня поблизу румунського міста Констанца затонуло судно KHORYV. На його борту перебували 14 членів екіпажу. Унаслідок інциденту загинув громадянин України, кількох українських моряків врятували. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки на цивільні судна в Чорному морі створюють ризики для міжнародних перевезень. Під загрозою перебувають не лише українські порти, а й маршрути поблизу інших держав. Водночас російський флот не поспішає повертатися до Криму, а використання підводних човнів помітно скоротилося.