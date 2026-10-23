Румунські рятувальні кораблі поблизу перекинутого судна у Чорному морі. Фото: Reuters

Поблизу румунського міста Констанца затонуло судно KHORYV, на борту якого перебували 14 членів екіпажу. Унаслідок інциденту загинув громадянин України, ще кілька українських моряків були врятовані. За попередньою інформацією, причиною затоплення міг стати удар дрона.

Про це Новини.LIVE повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України у п'ятницю, 23 жовтня.

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Що відомо про затоплення судна біля Румунії

Судно KHORYV прямувало з турецького порту під прапором Кайманових Островів. На його борту перебували 14 членів екіпажу.

Посольство України в Румунії отримало від румунської сторони інформацію про загибель українського моряка. Ще двоє членів екіпажу — громадян України — не потребують медичної допомоги. Водночас четверо українців, зокрема капітан судна, були доставлені до лікарні.

Посольство України в Румунії продовжує з’ясовувати обставини інциденту, місцеперебування та стан здоров’я врятованих громадян. Також дипломати підтримують зв’язок із компетентними органами Румунії.

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За попередньою інформацією, причиною затоплення судна міг стати удар дрона. Обставини події встановлюються.

Новини.LIVE інформували, що заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко вважає, що Росія може свідомо спрямовувати дрони в бік Молдови та Румунії. За його словами, лише 2–3% безпілотників можуть відхилятися від маршруту через вплив РЕБ. Водночас РФ використовує ретранслятори в Чорному морі для стабільного покриття дронів, що, на думку Черевашенка, свідчить про планування таких польотів.

Новини.LIVE писали, що 24 вересня 2026 року в Румунії дрон перетнув повітряний простір країни та впав поблизу міста Солка в повіті Сучава. Для моніторингу ситуації підняли два винищувачі F-16, а жителів прикордонних районів попередили про небезпеку. У чотирьох населених пунктах тимчасово призупинили заняття в школах, загиблих і постраждалих унаслідок падіння дрона не було.