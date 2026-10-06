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Головна Новини дня РФ може свідомо спрямовувати дрони до Молдови та Румунії

РФ може свідомо спрямовувати дрони до Молдови та Румунії

Ua ru
6 жовтня 2026 22:15
Ексклюзив
Дрони РФ над Молдовою та Румунією: деталі від ЗСУ
Пункт пропуску на кордоні з Молдовою. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Росія може свідомо спрямовувати безпілотники в бік Молдови та Румунії. Більшість випадків заходу російських дронів у напрямку сусідніх країн можуть бути спланованими. Водночас РФ використовує ретранслятори в Чорному морі для забезпечення стабільного покриття своїх безпілотників.

Про це заявив заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Юрій Черевашенко під час засідання Тимчасової слідчої комісії (ТСК), інформує з місця події журналістка Новини.LIVE Анастасія Жиденко.

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РФ може планувати польоти дронів до сусідніх країн

За словами Черевашенка, лише 2-3% БпЛА можуть відхилятися від маршруту через вплив РЕБ. Водночас Росія має можливість забезпечувати хороше покриття своїх дронів за допомогою ретрансляторів у Чорному морі.

На думку заступника командувача Повітряних сил ЗСУ, це свідчить про свідоме планування таких польотів. Черевашенко підкреслив, що вважає більшість випадків заходу російських дронів у напрямку сусідніх країн спланованими.

"Моє глибоке переконання, що це, звісно, сплановані акції більшою мірою. Можливо, там якийсь невеликий відсоток, 2-3%, можливо, піддалися впливу РЕБ. Але в Чорному морі вони можуть собі дозволити забезпечити хороше покриття ретрансляторів. Тому я впевнений, що це сплановані акції", — пояснив Черевашенко.

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Система "Рассвет" може посилити стійкість дронів РФ

Також Черевашенко назвав серйозним викликом російську супутникову систему "Рассвет". За його оцінкою, завдяки цій системі РФ може суттєво підвищити стійкість своїх засобів до українських засобів РЕБ.

Росія планує завершити розгортання системи до кінця 2027 року. Водночас за оцінкою Черевашенка, серйозні проблеми для України можуть виникнути вже приблизно в середині 2028 року.

Новини.LIVE інформували, що 2 жовтня 2026 року в аеропорту Кишинева оголошували тривогу через повідомлення про мінування. Пасажирів і персонал евакуювали, а реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місце направили спеціалізовані підрозділи МВС Молдови для перевірки.

Новини.LIVE також писали, що 24 вересня в Румунії дрон перетнув повітряний простір країни та впав поблизу міста Солка в повіті Сучава. Для моніторингу повітряної цілі підняли два винищувачі F-16, а жителів прикордонних районів попередили про можливу небезпеку. Через інцидент у чотирьох населених пунктах тимчасово призупинили заняття у школах.

Молдова Чорне море Румунія обстріли війна в Україні Росія атака
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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