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Аеропорт Кишинева евакуювали через повідомлення про замінування

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2 жовтня 2026 18:11
Замінування аеропорту Кишинева 2 жовтня: пасажирів евакуювали
Кишинівський міжнародний аеропорт імені Еуджена Доґи. Фото: facebook.com/AirportChisinau

В аеропорту Кишинева оголосили тривогу через повідомлення про мінування. Пасажирів і персонал евакуювали з будівлі, а реєстрацію на рейси тимчасово призупинили. На місце направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови.

Про це повідомила Прикордонна поліція Молдови у п'ятницю, 2 жовтня, інформує Новини.LIVE.

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Що відомо про ситуацію в аеропорту Кишинева

Сьогодні, 2 жовтня, в Кишинівському міжнародному аеропорту оголосили тривогу через повідомлення про мінування. Прикордонні поліцейські оперативно розпочали евакуацію пасажирів і персоналу з аеропорту.

На місце події направили спеціалізовані підрозділи Міністерства внутрішніх справ Молдови для проведення необхідних перевірок.

Через безпекові заходи процедуру реєстрації на рейси тимчасово призупинили. У Прикордонній поліції Молдови попередили, що можливі зміни у запланованих рейсах.

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Пасажирам, які мають виліт 2 жовтня, рекомендували перевіряти статус свого рейсу на онлайн-табло аеропорту. Також у відомстві закликали пасажирів зберігати спокій.

Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що пасажирів, які перебувають у літаках, не випускають із них.

Прикордонна поліція Молдови зазначила, що про подальший розвиток ситуації повідомить додатково.

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Скриншот повідомлення Прикордонної поліції Молдови/сайт

Новини.LIVE інформували, що у Польщі 23 вересня 2026 року вкотре через російську атаку на Україну підняли в повітря військову авіацію. Наземні системи ППО та радіолокаційної розвідки перевели у стан готовності. Аеропорти в Любліні та Жешуві тимчасово призупиняли авіаційну діяльність.

Новини.LIVE також писали, що невідомі дрони 18 вересня зафіксували поблизу та безпосередньо над аеропортом Люксембургу, через що повітряний рух тимчасово призупинили. Роботу аеропорту згодом відновили, але пасажирів попередили про можливі затримки та перебої з рейсами.

Молдова мінування аеропорти літаки надзвичайна ситуація
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна

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