Невідомі дрони зупинили роботу міжнародного аеропорту Люксембургу

Аеропорт Люксембургу. Фото: facebook.com/luxairport/

Невідомі безпілотники спричинили серйозні перебої в роботі міжнародного аеропорту Люксембургу. 18 вересня дрони зафіксували поблизу та безпосередньо над аеродромом, через що влада вирішила тимчасово закрити повітряний рух.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Reuters.

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Аеропорт Люксембургу. Фото: facebook.com/luxairport/

Дрони паралізували роботу аеропорту Люксембургу

Адміністрація аеропорту повідомила про виявлення несанкціонованих безпілотників і зупинила польоти з міркувань безпеки пасажирів, екіпажів літаків, працівників аеропорту та повітряних суден.

Наразі невідомо, звідки прилетіли дрони та хто ними керував. Жодних подробиць щодо походження безпілотників влада Люксембургу не оприлюднила.

Роботу аеропорту згодом відновили, однак наслідки інциденту можуть впливати на розклад і надалі. Пасажирів попередили про можливі затримки та перебої з рейсами, поки авіакомпанії й аеропортові служби відновлюють нормальний графік.

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Аеропорт Люксембургу є єдиним міжнародним аеропортом країни та головним хабом національної авіакомпанії Luxair. У разі його зупинки країна втратить авіасполучення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про російські удари по аеропортах "Бориспіль" і "Жуляни" перед візитом американської делегації. Зеленський заявив, що Москва намагалася продемонструвати нездатність України гарантувати безпеку міжнародним партнерам.

Також Новини.LIVE писав про масштабні збої в роботі московських аеропортів. У Внуково та Шереметьєво затримали або скасували сотні рейсів після попередження Зеленського про небезпеку польотів над РФ.