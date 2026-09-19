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Главная Новости дня Аэропорт Люксембурга закрыли из-за появления неизвестных дронов

Аэропорт Люксембурга закрыли из-за появления неизвестных дронов

Ua ru
19 сентября 2026 16:11
Неизвестные дроны приостановили работу международного аэропорта Люксембурга
Аэропорт Люксембурга. Фото: facebook.com/luxairport/

Неизвестные беспилотники вызвали серьезные перебои в работе международного аэропорта Люксембурга. 18 сентября дроны зафиксировали вблизи и непосредственно над аэродромом, из-за чего власти решили временно закрыть воздушное движение.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Reuters.

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Аэропорт Люксембурга
Аэропорт Люксембурга. Фото: facebook.com/luxairport/

Дроны парализовали работу аэропорта Люксембурга

Администрация аэропорта сообщила об обнаружении несанкционированных беспилотников и остановила полеты из соображений безопасности пассажиров, экипажей самолетов, работников аэропорта и воздушных судов.

Пока неизвестно, откуда прилетели дроны и кто ими управлял. Никаких подробностей о происхождении беспилотников власти Люксембурга не обнародовали.

Работу аэропорта впоследствии возобновили, однако последствия инцидента могут и дальше влиять на расписание. Пассажиров предупредили о возможных задержках и перебоях с рейсами, пока авиакомпании и аэропортовые службы восстанавливают нормальный график.

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Аэропорт Люксембурга является единственным международным аэропортом страны и главным хабом национальной авиакомпании Luxair. В случае его остановки страна потеряет авиасообщение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о российских ударах по аэропортам "Борисполь" и "Жуляны" перед визитом американской делегации. Зеленский заявил, что Москва пыталась продемонстрировать неспособность Украины гарантировать безопасность международным партнерам.

Также Новини.LIVE писал о масштабных сбоях в работе московских аэропортов. Во Внуково и Шереметьево задержали или отменили сотни рейсов после предупреждения Зеленского об опасности полетов над РФ.

аэропорты беспилотники Люксембург дроны БпЛА
Леонид Ужва - Редактор новостей
Автор:
Леонид Ужва

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