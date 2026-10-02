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Главная Новости дня Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

Аэропорт Кишинева эвакуировали из-за сообщения о минировании

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2 октября 2026 18:11
Заминирование аэропорта Кишинева 2 октября: пассажиров эвакуировали
Кишиневский международный аэропорт имени Эуджена Доги. Фото: facebook.com/AirportChisinau

В аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за сообщения о заминировании. Пассажиров и персонал эвакуировали из здания, а регистрацию на рейсы временно приостановили. На место направили специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы.

Об этом сообщила Пограничная полиция Молдовы в пятницу, 2 октября, пишет Новини.LIVE.

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Что известно о ситуации в аэропорту Кишинева

Сегодня, 2 октября, в Кишиневском международном аэропорту объявили тревогу из-за сообщения о заминировании. Пограничники оперативно приступили к эвакуации пассажиров и персонала из аэропорта.

На место происшествия направили специализированные подразделения Министерства внутренних дел Молдовы для проведения необходимых проверок.

В связи с мерами безопасности процедура регистрации на рейсы временно приостановлена. В Пограничной полиции Молдовы предупредили, что возможны изменения в расписании рейсов.

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Пассажирам, у которых вылет 2 октября, рекомендовали проверять статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта. Также в ведомстве призвали пассажиров сохранять спокойствие.

В то же время некоторые СМИ сообщают, что пассажиров, находящихся в самолетах, не выпускают из них.

Пограничная полиция Молдовы отметила, что о дальнейшем развитии ситуации сообщит дополнительно.

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Скриншот сообщения Пограничной полиции Молдовы/сайт

Новини.LIVE сообщали, что в Польше 23 сентября 2026 года в очередной раз из-за российской атаки на Украину подняли в воздух военную авиацию. Наземные системы ПВО и радиолокационной разведки перевели в состояние готовности. Аэропорты в Люблине и Жешуве временно приостановили авиационную деятельность.

Новини.LIVE также писали, что 18 сентября вблизи и непосредственно над аэропортом Люксембурга были зафиксированы неизвестные дроны, из-за чего воздушное движение приостановили. Работу аэропорта впоследствии возобновили, но пассажиров предупредили о возможных задержках и перебоях с рейсами.

Молдова минирование аэропорты самолеты чрезвычайная ситуация
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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