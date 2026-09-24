У Румунії впав дрон: у чотирьох населених пунктах призупинили роботу шкіл

Румунські прикордонники. Фото: Kaname Muto / The Yomiuri Shimbun

У Румунії вранці 24 вересня дрон перетнув повітряний простір країни та впав поблизу міста Солка у повіті Сучава. Для його моніторингу підняли два винищувачі F-16, а жителів прикордонних районів попередили про можливу небезпеку. У чотирьох населених пунктах тимчасово призупинили заняття.

Про це повідомляють румунські ЗМІ, інформує Новини.LIVE.

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Дрон пробув у повітряному просторі Румунії близько чотирьох хвилин

За даними Міністерства національної оборони Румунії, радар зафіксував повітряну ціль, яка перебувала на території України поблизу румунського кордону в районі повіту Ботошані. Згодом, за даними радарів, вона перетнула повітряний простір Румунії.

Для моніторингу ситуації з авіабази Борча підняли два винищувачі F-16. Також о 06:26 жителям повітів Ботошані та Сучава надіслали попередження RO-ALERT.

Окрім винищувачів, для моніторингу ситуації в районі з авіабази Бакеу о 07:21 вилетів вертоліт IAR-330 SOCAT.

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Повітряна ціль перебувала в повітряному просторі Румунії близько чотирьох хвилин, після чого впала поблизу Солки. На місце прибули екстрені служби, які оточили територію та виявили невеликий безпілотник. Пожежі на місці падіння не було.

За даними Міноборони Румунії, внаслідок падіння дрона ніхто не загинув і не постраждав, пошкоджень також не зафіксували. Водночас відомство не повідомило, кому належав безпілотник.

У чотирьох населених пунктах призупинили заняття

Після повітряної тривоги в повіті Сучава тимчасово призупинили заняття у школах Солки, Арборе, Ботошани та Качики. Навчання не проводили до 10:00 як запобіжний захід.

Головний інспектор шкільної інспекції Сучави Кіпріан Антон зазначив, що в цих районах частина дітей дістається до шкіл шкільними мікроавтобусами. За його словами, на момент оголошення рішення учнів у навчальних закладах не було.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що міжнародний аеропорт Люксембургу тимчасово закривали через появу невідомих безпілотників поблизу та безпосередньо над аеродромом. Через інцидент призупиняли польоти, а після відновлення роботи пасажирів попередили про можливі затримки рейсів.

Також Новини.LIVE писав, що 17 вересня російський безпілотник упав неподалік кордону України з Польщею у Волинській області, поблизу пункту пропуску "Дорогуськ". За попередніми даними польської сторони, дрон міг бути збитий або впасти приблизно за чотири кілометри від кордону.