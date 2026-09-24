В Румынии упал дрон: в четырёх населённых пунктах приостановили работу школ

Румынские пограничники. Фото: Канаме Муто / The Yomiuri Shimbun

В Румынии утром 24 сентября дрон пересек воздушное пространство страны и упал недалеко от города Солка в уезде Сучава. Для его отслеживания подняли два истребителя F-16, а жителей приграничных районов предупредили о возможной опасности. В четырёх населённых пунктах временно приостановили занятия.

Об этом сообщают румынские СМИ, информирует Новини.LIVE.

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Дрон пробыл в воздушном пространстве Румынии около четырёх минут

По данным Министерства национальной обороны Румынии, радар зафиксировал воздушную цель, которая находилась на территории Украины вблизи румынской границы в районе уезда Ботошаны. Впоследствии, по данным радаров, она пересекла воздушное пространство Румынии.

Для мониторинга ситуации с авиабазы Борча подняли два истребителя F-16. Также в 06:26 жителям уездов Ботошани и Сучава разослали предупреждение RO-ALERT.

Помимо истребителей, для мониторинга ситуации в районе с авиабазы Бакэу в 07:21 вылетел вертолёт IAR-330 SOCAT.

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Воздушная цель находилась в воздушном пространстве Румынии около четырёх минут, после чего упала вблизи Солки. На место прибыли экстренные службы, которые оцепили территорию и обнаружили небольшой беспилотник. Пожара на месте падения не было.

По данным Минобороны Румынии, в результате падения дрона никто не погиб и не пострадал, повреждений также не зафиксировано. В то же время ведомство не сообщило, кому принадлежал беспилотник.

В четырёх населённых пунктах приостановили занятия

После воздушной тревоги в уезде Сучава временно приостановили занятия в школах Солки, Арборе, Ботошаны и Качики. Занятия не проводились до 10:00 в качестве меры предосторожности.

Главный инспектор школьной инспекции Сучавы Киприан Антон отметил, что в этих районах часть детей добирается до школ на школьных микроавтобусах. По его словам, на момент объявления решения учеников в учебных заведениях не было.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что международный аэропорт Люксембурга временно закрыли из-за появления неизвестных беспилотников вблизи и непосредственно над аэродромом. Из-за инцидента полеты были приостановлены, а после возобновления работы пассажиров предупредили о возможных задержках рейсов.

Также Новини.LIVE писал, что 17 сентября российский беспилотник упал недалеко от границы Украины с Польшей в Волынской области, вблизи пункта пропуска "Дорогуск". По предварительным данным польской стороны, дрон мог быть сбит или упасть примерно в четырех километрах от границы.