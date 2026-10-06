Дроны РФ над Молдовой и Румынией: подробности от ВСУ

Россия может намеренно направлять дроны в Молдову и Румынию
Россия может сознательно направлять беспилотники в сторону Молдовы и Румынии. Большинство случаев пролета российских дронов в направлении соседних стран могут быть спланированными. В то же время РФ использует ретрансляторы в Чёрном море для обеспечения стабильного покрытия своих беспилотников.
Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК), сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.
РФ может планировать полёты дронов в соседние страны
По словам Черевашенко, лишь 2–3 % БПЛА могут отклоняться от маршрута из-за воздействия РЭБ. В то же время Россия имеет возможность обеспечивать хороший охват своих дронов с помощью ретрансляторов в Черном море.
По мнению заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, это свидетельствует о сознательном планировании таких полетов. Черевашенко подчеркнул, что считает большинство случаев проникновения российских дронов в направлении соседних стран спланированными.
"Я глубоко убежден, что это, конечно, в большей степени спланированные действия. Возможно, там какой-то небольшой процент, 2–3 %, возможно, подвергся воздействию РЭБ. Но в Черном море они могут себе позволить обеспечить хорошее покрытие ретрансляторов. Поэтому я уверен, что это спланированные акции", — пояснил Черевашенко.
Система "Рассвет" может повысить устойчивость дронов РФ
Также Черевашенко назвал серьёзным вызовом российскую спутниковую систему "Рассвет". По его оценке, благодаря этой системе РФ может существенно повысить устойчивость своих средств к украинским средствам РЭБ.
Россия планирует завершить развертывание системы к концу 2027 года. В то же время, по оценке Черевашенко, серьезные проблемы для Украины могут возникнуть уже примерно в середине 2028 года.
Новини.LIVE сообщали, что 2 октября 2026 года в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за сообщения о заминировании. Пассажиров и персонал эвакуировали, а регистрацию на рейсы временно приостановили. На место направили специализированные подразделения МВД Молдовы для проверки.
Новини.LIVE также писали, что 24 сентября в Румынии дрон пересек воздушное пространство страны и упал вблизи города Солка в уезде Сучава. Для отслеживания воздушной цели были подняты два истребителя F-16, а жителей приграничных районов предупредили о возможной опасности. Из-за инцидента в четырёх населённых пунктах временно приостановили занятия в школах.