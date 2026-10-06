Дроны РФ над Молдовой и Румынией: подробности от ВСУ

Пограничный пункт на границе с Молдовой. Фото: t.me/OleksiiKuleba

Россия может сознательно направлять беспилотники в сторону Молдовы и Румынии. Большинство случаев пролета российских дронов в направлении соседних стран могут быть спланированными. В то же время РФ использует ретрансляторы в Чёрном море для обеспечения стабильного покрытия своих беспилотников.

Об этом заявил заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко во время заседания Временной следственной комиссии (ВСК), сообщает с места событий журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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РФ может планировать полёты дронов в соседние страны

По словам Черевашенко, лишь 2–3 % БПЛА могут отклоняться от маршрута из-за воздействия РЭБ. В то же время Россия имеет возможность обеспечивать хороший охват своих дронов с помощью ретрансляторов в Черном море.

По мнению заместителя командующего Воздушными силами ВСУ, это свидетельствует о сознательном планировании таких полетов. Черевашенко подчеркнул, что считает большинство случаев проникновения российских дронов в направлении соседних стран спланированными.

"Я глубоко убежден, что это, конечно, в большей степени спланированные действия. Возможно, там какой-то небольшой процент, 2–3 %, возможно, подвергся воздействию РЭБ. Но в Черном море они могут себе позволить обеспечить хорошее покрытие ретрансляторов. Поэтому я уверен, что это спланированные акции", — пояснил Черевашенко.

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Система "Рассвет" может повысить устойчивость дронов РФ

Также Черевашенко назвал серьёзным вызовом российскую спутниковую систему "Рассвет". По его оценке, благодаря этой системе РФ может существенно повысить устойчивость своих средств к украинским средствам РЭБ.

Россия планирует завершить развертывание системы к концу 2027 года. В то же время, по оценке Черевашенко, серьезные проблемы для Украины могут возникнуть уже примерно в середине 2028 года.

Новини.LIVE сообщали, что 2 октября 2026 года в аэропорту Кишинева объявили тревогу из-за сообщения о заминировании. Пассажиров и персонал эвакуировали, а регистрацию на рейсы временно приостановили. На место направили специализированные подразделения МВД Молдовы для проверки.

Новини.LIVE также писали, что 24 сентября в Румынии дрон пересек воздушное пространство страны и упал вблизи города Солка в уезде Сучава. Для отслеживания воздушной цели были подняты два истребителя F-16, а жителей приграничных районов предупредили о возможной опасности. Из-за инцидента в четырёх населённых пунктах временно приостановили занятия в школах.