У берегов Румынии затонуло судно: погиб украинский моряк
Недалеко от румынского города Констанца затонуло судно KHORYV, на борту которого находились 14 членов экипажа. В результате инцидента погиб гражданин Украины, еще несколько украинских моряков были спасены. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.
Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 23 октября.
Что известно о затоплении судна у берегов Румынии
Судно KHORYV следовало из турецкого порта под флагом Каймановых островов. На его борту находились 14 членов экипажа.
Посольство Украины в Румынии получило от румынской стороны информацию о гибели украинского моряка. Еще двое членов экипажа — граждане Украины — не нуждаются в медицинской помощи. В то же время четверо украинцев, в том числе капитан судна, были доставлены в больницу.
Посольство Украины в Румынии продолжает выяснять обстоятельства инцидента, местонахождение и состояние здоровья спасенных граждан. Также дипломаты поддерживают связь с компетентными органами Румынии.
По предварительной информации, причиной затопления судна мог стать удар дрона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Новини.LIVE сообщали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко считает, что Россия может сознательно направлять дроны в сторону Молдовы и Румынии. По его словам, лишь 2–3 % беспилотников могут отклоняться от маршрута из-за воздействия РЭБ. В то же время РФ использует ретрансляторы в Чёрном море для стабильного покрытия дронов, что, по мнению Черевашенко, свидетельствует о планировании таких полётов.
Новини.LIVE писали, что 24 сентября 2026 года в Румынии дрон пересек воздушное пространство страны и упал вблизи города Солка в уезде Сучава. Для мониторинга ситуации подняли два истребителя F-16, а жителей приграничных районов предупредили об опасности. В четырёх населённых пунктах временно приостановили занятия в школах, погибших и пострадавших в результате падения дрона не было.