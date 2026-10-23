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Главная Новости дня У берегов Румынии затонуло судно: погиб украинский моряк

У берегов Румынии затонуло судно: погиб украинский моряк

Ua ru
23 октября 2026 18:56
У берегов Румынии затонуло судно KHORYV: погиб украинец Reuters
Румынские спасательные корабли возле перевернувшегося судна в Чёрном море. Фото: Reuters

Недалеко от румынского города Констанца затонуло судно KHORYV, на борту которого находились 14 членов экипажа. В результате инцидента погиб гражданин Украины, еще несколько украинских моряков были спасены. По предварительной информации, причиной затопления мог стать удар дрона.

Об этом Новини.LIVE сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины в пятницу, 23 октября.

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Что известно о затоплении судна у берегов Румынии

Судно KHORYV следовало из турецкого порта под флагом Каймановых островов. На его борту находились 14 членов экипажа.

Посольство Украины в Румынии получило от румынской стороны информацию о гибели украинского моряка. Еще двое членов экипажа — граждане Украины — не нуждаются в медицинской помощи. В то же время четверо украинцев, в том числе капитан судна, были доставлены в больницу.

Посольство Украины в Румынии продолжает выяснять обстоятельства инцидента, местонахождение и состояние здоровья спасенных граждан. Также дипломаты поддерживают связь с компетентными органами Румынии.

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По предварительной информации, причиной затопления судна мог стать удар дрона. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Новини.LIVE сообщали, что заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Юрий Черевашенко считает, что Россия может сознательно направлять дроны в сторону Молдовы и Румынии. По его словам, лишь 2–3 % беспилотников могут отклоняться от маршрута из-за воздействия РЭБ. В то же время РФ использует ретрансляторы в Чёрном море для стабильного покрытия дронов, что, по мнению Черевашенко, свидетельствует о планировании таких полётов.

Новини.LIVE писали, что 24 сентября 2026 года в Румынии дрон пересек воздушное пространство страны и упал вблизи города Солка в уезде Сучава. Для мониторинга ситуации подняли два истребителя F-16, а жителей приграничных районов предупредили об опасности. В четырёх населённых пунктах временно приостановили занятия в школах, погибших и пострадавших в результате падения дрона не было.

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Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина

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