Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді. За його словами, сторони обговорили спільні зусилля щодо завершення війни в Україні, підготовку до перемовин в Абу-Дабі. Представник Індії наголосив, що країна готова виступити посередником для експорту зерна в Чорному морі.

Про це український лідер повідомив у дописі Facebook, передає Новини.LIVE.

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Про що Зеленський говорив із прем’єром Індії

Зеленський провів розмову з Моді та повідомив йому про "ситуацію в дипломатії". Глава держави заявив, що наразі триває активна підготовка до перемовин в Абу-Дабі. За його словами, Україна очікує від російської сторони дій, які приведуть до деескалації.

Він також повідомив, що Прем’єр-міністр Індії Нарендру Моді багато разів наголошував диктатору РФ Путіну, що війну варто завершити. Представник країни наголосив, що Індія готова виступити посередником для експорту зерна в Чорному морі, адже Росія продовжує блокувати коридори.

"Важливо, щоб Індія знайшла, якими своїми кроками та діалогом з іншими лідерами вона може докластися до наближення кінця війни. Одним із напрямів може бути продовольча безпека. Ми обговорили, як Росія блокує експорт зерна в Чорному морі. Індія готова виступити посередником в налагодженні продовольчих коридорів, і розраховуємо на продовження зусиль в цьому напрямі", — написав Зеленський.

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За словами президента, РФ блокує морські шляхи, через що страждає економіка різних країн. Українська та індійська сторони домовились, що будуть продовжувати тримати зв'язок.

Допис Володимира Зеленського. Скриншот: Facebook

Ми писали, що за інформацією Financial Times, Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом світу. Внаслідок війни, яку розв'язала Росія, комерційні судна потерпають від безпілотників та вимушені переглядати маршрути.

Новини.LIVE інформували, що тим часом Росія залучила арктичний маршрут часів Другої світової війни для експорту зерна. Торгівля зерном через Чорне море зупинилась через розв'язану війну та численні атаки.