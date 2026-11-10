Переговори в Абу-Дабі: перші заяви делегацій України, США, НАТО та Росії
Представники України, Росії, Сполучених Штатів Америки та НАТО зробили перші заяви під час переговорів в Абу-Дабі у вівторок, 10 листопада. Зокрема, американський представник Джаред Кушнер повідомив, що Київ і Москва звузили прогалини в переговорному процесі.
Новини.LIVE зібрали заяви з переговорів в Абу-Дабі.
Переговори щодо України в Абу-Дабі 10 листопада
Кушнер зазначив, що йому було дуже приємно з усіма поговорити.
"Ми майже щодня спілкувалися з обома сторонами. Думаю, ми дійсно визначили, звузили прогалини в тому, що нам потрібно подолати. У нас є хороші ідеї, як це зробити", — каже він.
Американський посланець сподівається, що вдасться провести відверту та відкриту розмову. За його словами, завтра сторони будуть рухатися далі.
Верховний командувач силами НАТО в Європі, генерал Алексус Гнікевич заявив, що вдалося досягти значного прогресу в тристоронньому діалозі між військами.
"Я з нетерпінням чекаю на роботу з обома сторонами, щоб розвинути наш попередній прогрес і закласти основи для тривалого миру", — сказав він.
Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський подякував США за відкритість та готовність до співпраці.
"Ми сподіваємося, що сьогоднішня зустріч в представницькому складі, наша делегація стала більшою та професійнішою, дозволить нам просунутися на шляху до миру", — заявив Мединський.
Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров наголосив, що Україна та США вели дуже продуктивні дискусії майже рік. Він також подякував європейським партнерам, які є частиною цього процесу.
"Ми маємо мандат від президента Зеленського обговорювати всі питання, щоб завершити цю війну. І ми сподіваємося, що досягнемо тривалого миру для України. Це гарантії безпеки", — каже Умєров.
Зазначимо, Україну на перемовинах представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.
Гарантії безпеки
Співрозмовник, наближений до української делегації, у коментарі для "Української правди" повідомив, що на переговорах були обговорені гарантії безпеки для України, Європи та Росії.
У межах першого раунду сторони також обговорили вимоги РФ щодо безпекових гарантій і перспектив України після завершення війни, зокрема питання її відбудови.
"Ключова позиція української сторони — спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", — зазначає джерело.
Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори за участю представників України, США та європейських партнерів. За їхніми підсумками сторони наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.
А президент США Дональд Трамп повідомив, що, за оцінкою Вашингтона, Росія дедалі більше схиляється до припинення війни проти України. Про це він заявив на тлі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.