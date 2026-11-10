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Головна Новини дня Переговори в Абу-Дабі: перші заяви делегацій України, США, НАТО та Росії

Переговори в Абу-Дабі: перші заяви делегацій України, США, НАТО та Росії

Ua ru
10 листопада 2026 13:59
Переговори в Абу-Дабі 10 листопада: що заявили Україна, Росія, США та НАТО Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS
Переговори в Абу-Дабі. Фото: Sputnik/Grigory Sysoyev/Pool via REUTERS

Представники України, Росії, Сполучених Штатів Америки та НАТО зробили перші заяви під час переговорів в Абу-Дабі у вівторок, 10 листопада. Зокрема, американський представник Джаред Кушнер повідомив, що Київ і Москва звузили прогалини в переговорному процесі.

Новини.LIVE зібрали заяви з переговорів в Абу-Дабі.

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Переговори щодо України в Абу-Дабі 10 листопада

Кушнер зазначив, що йому було дуже приємно з усіма поговорити.

"Ми майже щодня спілкувалися з обома сторонами. Думаю, ми дійсно визначили, звузили прогалини в тому, що нам потрібно подолати. У нас є хороші ідеї, як це зробити", — каже він.

Американський спецпосланець Джаред Кушнер
Джаред Кушнер. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

Американський посланець сподівається, що вдасться провести відверту та відкриту розмову. За його словами, завтра сторони будуть рухатися далі.

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Верховний командувач силами НАТО в Європі, генерал Алексус Гнікевич заявив, що вдалося досягти значного прогресу в тристоронньому діалозі між військами.

Верховний командувач силами НАТО в Європі, генерал Алексус Гнікевич
Алексус Гнікевич. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"Я з нетерпінням чекаю на роботу з обома сторонами, щоб розвинути наш попередній прогрес і закласти основи для тривалого миру", — сказав він.

Помічник російського диктатора Володимира Путіна Володимир Мединський подякував США за відкритість та готовність до співпраці. 

Делегація Росії
Представники Росії на переговорах в Абу-Дабі 10 листопада. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"Ми сподіваємося, що сьогоднішня зустріч в представницькому складі, наша делегація стала більшою та професійнішою, дозволить нам просунутися на шляху до миру", — заявив Мединський.

Голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров наголосив, що Україна та США вели дуже продуктивні дискусії майже рік. Він також подякував європейським партнерам, які є частиною цього процесу. 

Українська делегація на переговорах
Українська делегація в Абу-Дабі. Фото: REUTERS/Rula Rouhana

"Ми маємо мандат від президента Зеленського обговорювати всі питання, щоб завершити цю війну. І ми сподіваємося, що досягнемо тривалого миру для України. Це гарантії безпеки", — каже Умєров.

Зазначимо, Україну на перемовинах представляють Кирило Буданов, Рустем Умєров, Давид Арахамія, Сергій Кислиця та Вадим Скібіцький.

Гарантії безпеки

Співрозмовник, наближений до української делегації, у коментарі для "Української правди" повідомив, що на переговорах були обговорені гарантії безпеки для України, Європи та Росії.

У межах першого раунду сторони також обговорили вимоги РФ щодо безпекових гарантій і перспектив України після завершення війни, зокрема питання її відбудови.

"Ключова позиція української сторони — спочатку має бути припинення війни. Тільки після цього можливий перехід до формування нової архітектури безпеки в Європі, яка має забезпечити довгострокову стабільність і не допустити повторення агресії", — зазначає джерело.

Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі відбулися переговори за участю представників України, США та європейських партнерів. За їхніми підсумками сторони наголосили, що будь-які майбутні домовленості мають ґрунтуватися на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України.

А президент США Дональд Трамп повідомив, що, за оцінкою Вашингтона, Росія дедалі більше схиляється до припинення війни проти України. Про це він заявив на тлі тристоронніх переговорів в Абу-Дабі.

США НАТО переговори Україна Росія Абу-Дабі
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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