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Головна Новини дня Трамп: США бачать сильне прагнення закінчити війну Росії проти України

Трамп: США бачать сильне прагнення закінчити війну Росії проти України

Ua ru
10 листопада 2026 12:14
Трамп оцінив шанси на завершення війни в Україні REUTERS/Kevin Lamarque
Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон фіксує посилення готовності Росії завершити війну проти України. Таку оцінку він озвучив на тлі переговорів між Києвом і Москвою, які у вівторок, 10 листопада, розпочалися в Абу-Дабі.

Про це повідомляє CNBC, передає Новини.LIVE.

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Завершення війни в Україні

Трамп заявив, що Україна та Росія виснажені тривалими бойовими діями.

"Ми також бачимо дуже сильне прагнення покінчити з Росією та Україною. Ми беремо участь у цьому, бо я хочу, щоб людей більше не вбивали", — каже він.

Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі стартували переговори України, Росії та США. Ключовою метою є зупинка бойових дій та наближення до миру.

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А напередодні відбулася зустріч представників України, США та Європи в Абу-Дабі. Сторони дійшли висновку, що будь-які домовленості повинні поважати суверенітет та територіальну цілісність України.

Крім того, керівник ОП та учасник української делегації Кирило Буданов показував фото перед переговорами в ОАЕ. За його словами, попереду багато складної роботи.

США війна переговори Дональд Трамп Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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