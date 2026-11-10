Трамп: США бачать сильне прагнення закінчити війну Росії проти України
Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Вашингтон фіксує посилення готовності Росії завершити війну проти України. Таку оцінку він озвучив на тлі переговорів між Києвом і Москвою, які у вівторок, 10 листопада, розпочалися в Абу-Дабі.
Про це повідомляє CNBC, передає Новини.LIVE.
Завершення війни в Україні
Трамп заявив, що Україна та Росія виснажені тривалими бойовими діями.
"Ми також бачимо дуже сильне прагнення покінчити з Росією та Україною. Ми беремо участь у цьому, бо я хочу, щоб людей більше не вбивали", — каже він.
Як писали Новини.LIVE, 10 листопада в Абу-Дабі стартували переговори України, Росії та США. Ключовою метою є зупинка бойових дій та наближення до миру.
А напередодні відбулася зустріч представників України, США та Європи в Абу-Дабі. Сторони дійшли висновку, що будь-які домовленості повинні поважати суверенітет та територіальну цілісність України.
Крім того, керівник ОП та учасник української делегації Кирило Буданов показував фото перед переговорами в ОАЕ. За його словами, попереду багато складної роботи.